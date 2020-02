Dynatrace estende le funzionalità del motore di AI Davis

Dynatrace estende le funzionalità di gestione dell’esperienza digitale al suo motore AI Davis, compresi gli insight da componenti di app mobile di terze parti. Con questi miglioramenti, annunciati al Perform 2020, l’annuale user conference di Dynatrace, vengono offerte risposte precise e in tempo reale su salute, prestazioni e utilizzo delle app mobile native, consentendo alle organizzazioni di fornire rapidamente nuove app e funzionalità nonché risolvere i problemi prima che ne influenzino l’adozione e l’esperienza da parte dell’utente.

Steve Tack, SVP of Product Management at Dynatrace

La piattaforma di Software Intelligence Dynatrace è stata progettata per consentire alle organizzazioni di ottimizzare le esperienze degli utenti su tutti i loro canali digitali, incluse app, siti web e dispositivi mobile native. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un utilizzo accelerato di Dynatrace per le app mobile per avere un quadro completo delle esperienze degli utenti su tutti i canali e l’intero stack. Con il nostro approccio basato sull’intelligenza artificiale, le organizzazioni possono andare oltre un monitoraggio parziale e avere risposte precise che spiegano esattamente cosa, dove, quando e perché i problemi incidono sulle esperienze degli utenti di app mobile. Questo consente ai team IT di accelerare l’innovazione e la risoluzione dei problemi.

Secondo una recente ricerca, le persone hanno scaricato oltre 200 miliardi di app mobile e hanno speso più di 120 miliardi di dollari attraverso queste app nel 2019. Con una crescente preferenza per l’utilizzo di device mobile, i consumatori si aspettano che le loro app funzionino perfettamente ogni volta, aumentando la pressione sul team di sviluppo per accelerare l’innovazione delle app mobile native e risolvere rapidamente i problemi che incidono sull’utente.

Questo richiede l’identificazione precisa della causa principale e dei problemi provocati ovunque si verifichino, dalle applicazioni di back-end alle infrastrutture e reti cloud sottostanti, dall’app mobile al dispositivo stesso. Altre soluzioni non sono in grado di fornire questo contesto full-stack o risposte puntuali sulle prestazioni attraverso i canali digitali e, pertanto, mancano della velocità, semplicità ed efficienza necessarie per offrire esperienze mobile-first di primo livello.

I nuovi miglioramenti delle funzionalità di Dynatrace Digital Experience Management per le applicazioni mobile native includono:

-Analytic e segmentazione avanzati. Gli analytic multidimensionali di Dynatrace ora includono il crash reporting workflow e funzionalità di segmentazione che includono le metriche di salute, prestazioni e utilizzo in tutti i componenti dell’app e delle attività dell’utente. Questi miglioramenti eliminano i punti ciechi e semplificano il processo di risoluzione dei problemi per identificare la causa principale e l’impatto dei problemi ovunque si verifichino, dalle applicazioni back-end alle infrastrutture e reti cloud sottostanti, dall'app mobile al dispositivo.

-Auto-strumentazione potenziata. Le funzionalità di automazione e mappatura delle dipendenze completamente automatizzate di Dynatrace sono state estese ai più popolari framework e piattaforme mobile, tra cui React Native e tvOS. Queste aumentano la strumentazione automatica esistente per Android, iOS, Xamarin, Cordova e Ionic e consentono alle organizzazioni di eliminare lo sforzo manuale e raggiungere rapidamente l’osservabilità e le risposte basate sull’intelligenza artificiale per le app mobile native.

-Risposte migliorate grazie all’intelligenza artificiale. Il motore di intelligenza artificiale Davis ora può elaborare dati da componenti di app mobile di terze parti, insieme a tassi di crash ed errori delle app mobile e alle metriche delle prestazioni degli utenti. Davis offre quindi risposte ancora più precise in tempo reale per accelerare la risoluzione dei problemi e garantire esperienze ottimali per ogni utente di app mobile.