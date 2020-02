reichelt: come si trasformerà il mercato dell’elettronica?

Il distributore reichelt elektronik ha tracciato alcune previsioni riguardanti il settore dell’elettronica che genereranno un impatto notevole in questo mercato. Tra queste l’arrivo del 5G e la diffusione di robotica e mobilità elettrica.

reichelt elektronik è uno dei più grandi distributori europei online di elettronica e di tecnologie IT, con un portfolio di oltre 110.000 prodotti, un buon rapporto qualità-prezzo, ampia disponibilità e tempi di spedizione ridotti.

Christian Reinwald, Head of Marketing di reichelt elektronik

Quest’anno assisteremo a una crescita importante in diversi ambiti, soprattutto per quanto riguarda i componenti elettronici, la tecnologia domestica e la sicurezza delle reti. Segnali positivi arrivano anche dal settore dell’illuminazione e da una richiesta sempre maggiore di test, misurazioni e forniture per le officine, oltre a schede di sviluppo e sistemi embedded. Le previsioni sono particolarmente promettenti e in reichelt c’è ottimismo.

Grazie ad un processo di digitalizzazione sempre più avanzato e ai continui sviluppi della tecnologia, cresceranno gli investimenti in Ricerca & Sviluppo e nella creazione di nuovi modelli di produzione. In particolare, l’espansione del 5G consentirà nuovi progressi soprattutto per quanto riguarda la guida autonoma, la telemedicina remota, l’industry automation e la fabbrica intelligente, con effetti che si ripercuoteranno anche sul mercato dell’elettronica, aprendo la strada a nuove possibilità che coinvolgeranno sia le aziende sia gli utenti finali.

Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, prevede che nel 2020 saranno circa 200 milioni le spedizioni di smartphone 5G a livello globale, per un valore 20 volte superiore rispetto all’anno appena concluso. Un processo che cambierà radicalmente le connessioni e porterà a molteplici nuove implementazioni e applicazioni.

Altri significativi sviluppi riguarderanno il settore dell'automazione industriale e della robotica; gli attuali macchinari diventeranno sempre più efficienti e i robot saranno in grado di svolgere compiti sempre più complessi.

Un ulteriore punto è la mobilità elettrica: secondo quanto emerso dai dati dell’organizzazione indipendente Transport&Environment (TE) in un recente rapporto sui piani delle case automobilistiche per i prossimi anni, Electric surge , tra il 2020 e il 2021 si assisterà ad una svolta di massa che porterà i veicoli elettrici a quota 176 nel 2020, 214 nel 2021 e 333 nel 2025, rispetto alla sessantina di modelli disponibile alla fine del 20181 .

Una qualità di livello costantemente elevato, rispetto delle scadenze e un buon rapporto qualità-prezzo sono alcuni dei requisiti fondamentali da garantire lungo tutta la supply chain per assicurarsi la fidelizzazione degli interlocutori aziendali, dai partner e fornitori fino al cliente finale. Inoltre, per non compromettere la “continuità di produzione” è necessaria una pianificazione sicura, oltre ad una consegna rapida di quantità anche molto piccole e di prodotti innovativi per progetti di ricerca e sviluppo, al fine di costruire prototipi e metterli in produzione velocemente. Per soddisfare queste esigenze e garantire la massima qualità, in reichelt elektronik i sistemi informatici e logistici sono sviluppati internamente e rispondono perfettamente ad elevati standard di efficienza per essere adattati in modo rapido e flessibile.