Legrand presenta il nuovo UPS monofase Keor PDU

Caratterizzato da dimensioni molto compatte, questo nuovo UPS monofase per applicazioni in armadi rack da parete 19” è stato lanciato recentemente da Legrand. L’UPS Keor PDU è stato progettato per installazioni in quadri e armadi rack 19”. Grazie al suo design stile PDU con dimensioni ultracompatte, consente di avere in sole 2 unità rack 8 prese con autonomia fino a 15 minuti.

La soluzione 2 in 1 offerta dal Keor PDU garantisce un basso consumo energetico, una soluzione economicamente vantaggiosa, più prese con protezione completa, installazione e manutenzione frontale, un funzionamento silenzioso, maggior spazio all’interno del quadro, minor peso dell’installazione, semplicità di cablaggio e installazione, possibilità di gestione da remoto tramite porta USB, rapidità del monitoraggio in tempo reale dello stato grazie al display e il sistema di segnalazione a 3 LED.

Keor PDU vanta certificazioni EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD) ed è disponibile in 2 modelli: Spina Schuko 8 prese UNEL e Spina Schuko 8 prese IEC.

Caratteristiche Generali