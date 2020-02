Anche nel 2020 Achab punta su valore, formazione e clienti

Achab presenta la strategia per il 2020, anno durante il quale intende consolidarsi nel mercato italiano come punto di riferimento per i Managed Service Provider. Obiettivi chiari e strategia definita per il nuovo anno che Achab vuole percorrere passo dopo passo attraverso una serie di appuntamenti, iniziative ed eventi che accompagneranno la crescita di chi ha già abbracciato il modello MSP e di chi si accinge, invece, per la prima volta a conoscere il mondo dei servizi IT gestiti come modalità per far crescere il proprio business, lavorare in maniera più efficace ed efficiente, e generare valore per sé e i propri clienti.

Non solo soluzioni tecnologiche di valore e differenzianti, ma una serie di strumenti “reali” e di comprovata efficacia, saranno le chiavi per sbloccare la crescita e la maturità dei Managed Service Provider.

Se il successo delle iniziative di Achab è attestato dai risultati ottenuti nel 2019, con una crescita del +17,8% rispetto al fatturato dell’anno precedente, le previsioni 2020 sono di superare i 10 milioni di euro puntando sia sui prodotti vincenti già presenti a portfolio, sia su nuove soluzioni in ambito sicurezza e governance che Achab porta quest’anno in Italia con l’intento di fornire agli MSP degli strumenti efficaci, e di valore, capaci di risolvere problematiche specifiche dei propri clienti.

Andrea Veca, Ceo di Achab

Sin dalla nascita di Achab, la nostra mission è quella di proporre soluzioni tecnologiche efficaci per dare ai fornitori di servizi IT gestiti, che rivestono un ruolo cruciale nella vita delle aziende, tutti gli strumenti necessari affinché possano esprimere il massimo valore per il cliente finale, oltre che ottenere margini consistenti per sé. Da qui il nostro posizionamento come fornitore di nicchia. Scelta che si è rivelata vincente e che, dopo 25 anni di crescita e di successi, ci fa ancora investire sulla centralità del cliente, puntando sull’ascolto, la fiducia e la relazione, per accompagnarlo in maniera fattiva lungo un percorso di reciproca crescita.

Il calendario 2020 di Achab sarà ancor più ricco di eventi e iniziative ideate sulla base delle specifiche esigenze dei partner. Punto fermo MSP Day Riccione, l’evento principale che, sin dalla sua nascita nel 2018, si pone l’obiettivo di formare e consolidare la community degli MSP in Italia e in occasione del quale vengono presentate le migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato per consolidare l’efficienza degli IT service provider italiani. Un evento che si conferma essere appuntamento distintivo e unico nel suo genere, che ha riscosso un successo tale da essere stato concepito quest’anno anche nella versione Symposium per affrontare tematiche focalizzate sulla crescita degli MSP come aziende. Il debutto della sua prima tappa a Milano, il 7 febbraio, ha visto la partecipazione di oltre 110 persone per 93 aziende che si sono confrontate con relatori d’eccezione per capire più nel dettaglio il modello di business dei servizi IT gestiti, quali servizi inserire a portfolio e come prezzarli correttamente e con quali metriche misurare il rendimento della propria attività.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno il 10 luglio a Padova, dove si parlerà di strumenti funzionali al miglioramento delle performance di vendita, di come trasformare i clienti in ambasciatori, come strutturare un’offerta ICT vincente e misurarne i risultati, ed infine la tappa del 16 ottobre a Bologna, i cui contenuti verranno definiti sulla base delle richieste degli MSP stessi.

L’Achab Tour 2020 si riconferma come roadshow itinerante in 24 città italiane, ponendosi come momento di incontro con i clienti, oltre che con nuove realtà che ancora non conoscono il modello MSP sostenuto da Achab, per raccontare come erogare servizi eccellenti e migliorare quindi il lavoro dei propri clienti generando ricavi ricorrenti e diminuendo al contempo i costi. Non mancheranno gli eventi verticali dedicati alle soluzioni dei vendor rappresentati e altre numerose iniziative di fidelizzazione e di networking, come Aclub, l’ormai consueto appuntamento dedicato ai clienti di Achab in programma il 24 e 25 settembre sul Lago di Garda. Novità 2020, la declinazione di Aclub nella versione Nano sviluppata nelle tappe di Udine, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Padova, che nasce come giornata di confronto su tematiche business tra IT Service Provider per capire, imparare e crescere grazie alla condivisione delle esperienze e dei punti di vista di chi fa lo stesso mestiere. I temi oggetto di discussione e networking saranno sales & marketing, scouting tecnologico, supporto tecnico e GDPR, sicurezza e business owner.