Acantho potenzia il datacenter di Imola con l’aiuto di Vertiv

Acantho amplia il datacenter di Imola e installa 48 nuovi armadi rack; grazie al supporto di Vertiv è stato possibile raggiungere la massima efficienza di potenza.

Acantho, operatore di telecomunicazioni, è la digital company del Gruppo Hera che ha intrapreso, più di quindici anni fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra larga in fibra ottica.

Dopo una fase di test sui nuovi prodotti disponibili, sono state identificate le soluzioni ottimali ed eseguite le installazioni necessarie. Le soluzioni Vertiv sono state implementate con successo durante i primi mesi del 2019.

Esigenze - Potenziamento dell’infrastruttura per massimizzare la potenza, l’affidabilità e la scalabilità dell’intero sistema. Utilizzo delle tecnologie più innovative per assicurare la miglior efficienza energetica ed il relativo rendimento, riducendo i consumi e contenendo al tempo stesso i costi di gestione.

Risultati

• Risparmio energetico in linea con le aspettative

• Efficienza, affidabilià e scalabilità del sistema

• Contenimento dei costi di esercizio

Per Acantho, il servizio di datacenter è il perno tecnologico dello sviluppo e della crescita di un’azienda, grazie alla sua capacità di movimentare grandi volumi di dati e processi. Per questo, nell’ottica di una totale ridondanza e alta affidabilità, la digital company offre i servizi di Dual IDC: due Data Center, uno compatibile classe TIER III (a Imola) e uno classe TIER IV (a Siziano, nell’hinterland milanese) secondo gli standard definiti dall’Uptime Institute.

Il sistema di alimentazione elettrica e di condizionamento di queste infrastrutture garantisce infatti la continuità del servizio grazie a linee elettriche ridondate a ogni livello, gruppi di continuità (UPS) e batterie mentre, in caso di interruzione prolungata di energia, è previsto l’avvio dei generatori ausiliari.

Stefano Mozzato, Country Manager Vertiv Italia

A seguito della necessità di ampliare il Data Center di Imola, tutto il sistema di alimentazione elettrica doveva continuare ad essere tutelato nella sua integrità, per questo Acantho ha scelto la professionalità e l’efficienza dei prodotti e servizi offerti da Vertiv. In particolare, Acantho ha richiesto i Vertiv LIFE Services, che consentono agli esperti di Vertiv l’analisi in tempo reale delle condizioni operative del sistema, acquisendo i dati per identificare, diagnosticare e risolvere qualsiasi anomalia di funzionamento.

Le soluzioni - Per quanto riguarda i gruppi di continuità, le soluzioni scelte da Acantho sono 2 UPS Liebert Trinergy Cube da 400 kVA scalabile fino a 800 kVA e 1 UPS Liebert Trinergy Cube da 800 kVA scalabile fine o 1600 kVA, che aumentano la tranquillità e la sicurezza nei siti con carichi critici grazie alle loro funzioni avanzate di rilevamento, misurazione e registrazione dei dati, oltre alla manutenzione predittiva e all’analisi degli eventi ottenuti grazie all’utilizzo del servizio di diagnostica remota Vertiv LIFE.

L’abbinamento di un’architettura a prova di guasto, una manutenibilità dinamica e una scalabilità a caldo, permettono a questi UPS di garantire un funzionamento continuativo e una protezione di alto livello per tutta l’attività.

Grazie alla manutenzione predittiva disponibile e all’utilizzo del servizio di diagnostica remota Vertiv LIFE, Liebert Trinergy Cube è in grado di verificare lo stato di salute dei suoi componenti per individuare eventuali necessità di manutenzione e assicurare la continuità all’alimentazione critica. Il rilevamento preciso degli eventi, l’acquisizione della forma d’onda e dello spettro armonico, consentono inoltre di registrare fenomeni esterni che potrebbero avere ripercussioni sulla continuità di servizio.

Questa tipologia innovativa di UPS è in grado di fornire efficienza massima fino al 99% in modalità Dynamic Online e una densità di potenza per ogni core fino a 200 kW o 400 kW. Grazie alla sua efficienza ottimizzata a carico parziale e la scalabilità a caldo fino a 3,4 MW, può far fronte ai requisiti di qualsiasi impianto da 150 kW a 27 MW in parallelo.

Oltre agli UPS, Acantho ha acquistato anche due Liebert PCW, unità perimetrali di condizionamento ad acqua refrigerata disponibili nel range da 25 a 220 kW, ideali per Data Center e sale server con potenza variabile da 200 kW a 6 MW. Liebert PCW è progettato, infatti, per massimizzare l'efficienza energetica, aumentare le prestazioni e ridurre i costi di esercizio, permettendo dunque di migliorare il consumo energetico dell’intero Data Center.

Infine, Acantho ha sottoscritto il contratto Vertiv LIFE Services, cioè i servizi di diagnostica remota e monitoraggio preventivo di Vertiv, che migliorano i tempi di esercizio e l’efficienza operativa incrementandoli ulteriormente, grazie al monitoraggio costante e al rilevamento delle tendenze prestazionali. I servizi LIFE consentono di definire immediatamente l’intervento più opportuno, sulla base delle comunicazioni regolari tra i sistemi installati e i centri di assistenza Vertiv.