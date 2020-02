Cloud business, nuove nomine in Talend

Interessante giro di poltrone in Talend, che sceglie di estendere la propria strategia di crescita nel Cloud business e amplia il proprio leadership team europeo.

L'azienda ha assunto Gareth Vincent come Senior Vice President of Sales dell’area EMEA. Gareth sarà il responsabile della supervisione delle operazioni commerciali, nonché dello sviluppo e dell'implementazione delle strategie di crescita in Europa. L'azienda ha inoltre annunciato che Muriel Raffatin sarà Head of Marketing in EMEA e Dafydd Llewellyn Regional Vice President of Sales per il Regno Unito e i mercati emergenti cui appartiene l’Italia.

Ann-Christel Graham, Chief Revenue Officer di Talend

Abbiamo un eccezionale leadership team a guida della nostra crescita in questa regione. In EMEA ci sono enormi opportunità nel cloud e Talend possiede una tecnologia e una expertise unica nel settore per supportare efficacemente le organizzazioni nei loro percorsi di trasformazione digitale. Siamo impazienti di lavorare con Gareth, Muriel e Dafydd per supportare i nostri clienti e permettergli di avere successo nel cloud.

Gareth è un leader delle vendite con oltre 20 anni di esperienza in ambito software e cloud. Prima di entrare in Talend è stato Vice President Sales & General Manager di Docker in Europa, dove era responsabile di tutte le attività di vendita nella regione.

Gareth Vincent

Sono molto colpito dal valore che le soluzioni Talend offrono alle organizzazioni, aiutandole ad ottenere il massimo dai loro dati e a trasformare profondamente il loro business. Sono davvero entusiasta di poter lavorare con un market-leader per promuoverne la crescita in tutta la regione.

Talend ha recentementre affidato a Muriel Raffatin, nuovo Head of Marketing in EMEA, la promozione degli investimenti in Europa, per sostenere la crescita dell'azienda e fare di Talend un partner strategico per le imprese europee. Prima di entrare a far parte di Talend, Muriel ha ricoperto diverse posizioni di leadership nel marketing presso Kantar Media e TNS Media Intelligence.

Inoltre, entra a far parte di Talend Dafydd Llewellyn in qualità di nuovo Regional Vice President of Sales del Regno Unito e dei mercati emergenti, l’Italia apprtiene a questa struttura. Dafydd ha lavorato per 16 anni in SAP Concur, dove ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel campo delle vendite, costruendo una delle aree del business SAP Concur che cresce più rapidamente in Europa.

Durante il suo incarico, Dafydd ha contribuito a incrementare notevolmente il portfolio clienti e a rafforzare la fidelizzazione di clienti leader di mercato attraverso le soluzioni SAP Concur di gestione dei viaggi, delle spese e delle fatture basate sul cloud.