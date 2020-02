Kaspersky: a fine 2019 il phishing finanziario a quota +9.5%

Secondo Kaspersky nell’ultimo trimestre 2019 il phishing finanziario è cresciuto del 9,5%. Registrato nello stesso periodo anche un aumento di spam e truffe. L'ultimo trimestre dell'anno è un periodo proficuo per i criminali informatici, perché possono prendere di mira gli utenti alla ricerca di un buon affare prima delle vacanze.

Il Black Friday, il Cyber Monday e la corsa allo shopping pre-natalizio vedono un aumento non solo nelle vendite, ma anche nelle attività malevole. A stagione conclusa, l'analisi del panorama delle minacce durante il periodo di vacanze offre una migliore comprensione dei cambiamenti nelle attività fraudolente. Nel 2019 la quota di phishing finanziario ha continuato a crescere, superando la metà (52,61%) di tutti i tentativi di phishing nel quarto trimestre.

Tatyana Sidorina, Security Analyst di Kaspersky

Il periodo delle vacanze è noto per gli acquisti d'impulso e le decisioni avventate. Gli utenti sono sotto pressione perché desiderano concludere un buon affare o acquistare regali, e questo li rende facile preda dei criminali informatici. È difficile non sperare di trovare un regalo straordinario a un prezzo vantaggioso, soprattutto in questo periodo dell'anno. I criminali approfittano sempre di questa debolezza, ma la fine dell'anno è un periodo particolarmente proficuo per loro. Naturalmente, questo non significa che gli utenti debbano astenersi dal fare acquisti prima delle vacanze, ma che debbano prestare maggiore attenzione ai pagamenti con carta di credito. È possibile che un abbonamento o un addebito in ritardo per un regalo per amici o familiari si riveli essere una frode, in quanto i criminali spesso non usano subito i dati rubati.