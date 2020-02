Tre Winter 2020 Pick Award ai sistemi multifunzione Kyocera

Kyocera Document Solutions Europe ha ricevuto tre Winter 2020 Pick Award per le performance dei sistemi multifunzione monocromatici TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i. Questo riconoscimento viene assegnato Keypoint Intelligence - Buyers Lab due volte all'anno, in estate e in inverno, per i sistemi da ufficio e viene conferito ai prodotti che hanno dimostrato le migliori prestazioni in un’ampia serie di test di laboratorio.

I Buyers Lab Picks si differenziano nell’industria di settore in quanto sono riconoscimenti prestigiosi basati su test rigorosi, tra i quali un’ampia valutazione della durata e di caratteristiche chiave quali usabilità, qualità dell'immagine e valore. I prodotti che superano con successo i nostri test di laboratorio guadagnano l’etichetta Buyers Lab’s Recommended o Highly Recommended e il nostro Certificate of Reliability, mentre i prodotti più performanti si qualificano come contendenti dei Pick Award.

George Mikolay, Associate Director, Copiers MFP/Production Analysis di Keypoint Intelligence

I sistemi Kyocera TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i si sono dimostrati altamente affidabili nella produzione di quasi 500.000 stampe in totale. Se si considera anche la facilità con cui è possibile caricare la carta, le elevate capacità di carta e le semplici procedure per eliminare gli inceppamenti nell'improbabile eventualità che si verifichino, questi dispositivi manterranno produttivi grandi gruppi di lavoro, giorno dopo giorno. I prezzi bassi e le serie di funzionalità superiori alla media rendono estremamente interessante la proposta di valore di ciascun dispositivo.

Già nel 2019, BLI ha attribuito a Kyocera sei Summer 2019 Pick Award per le fotocopiatrici multifunzione a colori TASKalfa 6053ci, 4053ci e 3253ci e per i sistemi monocromatici TASKalfa 6003i, 5003i e 4003i MFP. Il premio di Keypoint Intelligence - Buyers Lab posiziona Kyocera come leader del settore sia nel segmento delle stampanti multifunzione a colori che in bianco e nero.

Kyocera Document Solutions supporta l'elaborazione dei documenti degli uffici fornendo sistemi multifunzione e stampanti che combinano funzionalità avanzate e affidabilità con straordinarie credenziali ecologiche. Inoltre, sfruttando la sua profonda conoscenza degli ambienti d'ufficio, l'azienda offre soluzioni software che digitalizzano e automatizzano i flussi di lavoro documentali, nonché soluzioni che migliorano la sicurezza digitale, la produttività e l'efficienza. Attraverso soluzioni documentali complete, l'azienda supporta le aziende nella crescita del business.