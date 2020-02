QNAP QVR Face, riconoscimento facciale avanzato

Storage, intelligenza artificiale e video sorveglianza confluiscono in una App; QNAP QVR Face consente il riconoscimento facciale avanzato.

Di fatto, la piattaforma integra le videocamere streaming RTSP (Real Time Streaming Protocol) e i sistemi di terze parti mediante API. Ciò permette di creare un sistema per il riconoscimento dei volti economico e ad alte prestazioni per gli uffici aziendali, complessi residenziali, istituti di ricerca e negozi retail.

La soluzione per il riconoscimento dei volti intelligente QVR Face dispone di analisi video in tempo reale per di qualsiasi flusso video RTSP da videocamere IP o registrazioni salvate sul NAS. Le analisi video offerte da QVR Face possono quindi essere utilizzate per la configurazione di profili, gruppi e notifiche degli eventi per il riconoscimento immediato dei volti. QVR Face è ideale per la gestione automatica degli accessi alle porte, la gestione dei visitatori, e i servizi smart retail.

Partner di terze parti nel settore includono i sistemi di sorveglianza, i sistemi di accesso alle porte o i sistemi per segnaletica digitale che possono sfruttare i dati sulle analisi dei volti di QVR Face (inclusi eventi, notifiche di metadati e risultati) tramite l’applicazione di API per automatizzare la gestione dei servizi e proteggere la sicurezza presenti creando allo stesso tempo una gestione più flessibile della vendita al dettaglio.

La soluzione per il riconoscimento dei volti intelligente QVR Face può essere scaricata da QTS App Center. Il Piano di base dell’applicazione consente agli utenti di creare attività di analisi o acquistare un piano licenza espandere le attività di analisi e aggiungere i profili per il riconoscimento dei volti.