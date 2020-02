Veeam Availability Suite V10, backup e disponibilità continua

Veeam rende disponibile la Availability Suite v10 e propone funzionalità per la protezione dei dati e ampliare la disponibilità, l’accesso e l’estensibilità dei dati.

La suite offre moderna protezione dei dati per i sistemi Networked Attached Storage (NAS), funzionalità Multi-VM Instant Recovery per automatizzare le attività di disaster recovery (DR) e una maggiore protezione dai ransomware.

Grazie a una maggiore estensibilità della piattaforma, al data mining tramite le API e a oltre 150 importanti innovazioni, Veeam offre la soluzione più affidabile del settore per la gestione e la protezione completa dei dati per gli ambienti cloud ibridi.

Secondo lo studio 2019 Veeam Cloud Data Management Report, il 73% delle aziende non riesce a soddisfare la richiesta degli utenti di avere accesso continuo alle applicazioni e ai dati; oggi, molte aziende stanno adottando il Cloud Data Management per soddisfare al meglio le esigenze di protezione e per sfruttare appieno la potenza insita nei loro dati. Veeam ha ampliato la propria soluzione per supportare un numero sempre maggiore di piattaforme e fornire funzionalità avanzate che permettono alle aziende di avere un maggior controllo dei propri dati e raggiungere quindi gli obiettivi di business.

Veeam Availability Suite v10 protegge i moderni carichi di lavoro grazie a innovative funzionalità di backup, fornisce maggiore sicurezza tramite backup non modificabili grazie alla funzionalità S3 Object Lock, e fornisce maggiori opzioni di integrazione dell’ecosistema di API, permettendo così alle aziende di risparmiare tempo, ridurre i costi e ottenere il ripristino dei dati.

Veeam Availability Suite v10 rafforza la leadership di Veeam nel Cloud Data Management, fornendo protezione avanzata per qualsiasi applicazione, qualsiasi dato, su qualsiasi cloud. La v10 offre nuove funzionalità che garantiscono semplicità, flessibilità e affidabilità, consentendo alle aziende di raggiungere i seguenti obiettivi: