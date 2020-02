HP Color LaserJet Pro M100 e M200, sicure e veloci

Le nuove stampanti HP Color LaserJet Pro M100 e M200 offrono velocità, sicurezza integrata e una avanzata gestione del colore per documenti business di qualità.

Rossella Campaniello, Printing Systems Business Director di HP Inc

I professionisti sono costantemente alla ricerca di soluzioni per aumentare la produttività senza compromessi rispetto a qualità e prestazioni nell’ambiente di lavoro. È per questo che abbiamo aggiornato le nostre HP Color LaserJet Pro M100 e M200, per assicurare le migliori esperienze di stampa, un design sostenibile, soluzioni di sicurezza avanzate e performance elevate garantendo un’efficienza ottimale in qualsiasi luogo.

La mobilità in costante evoluzione che caratterizza gli stili di vita dei professionisti di oggi, richiede una sempre maggiore libertà di lavorare ovunque. Grazie alle nuove HP Color LaserJet Pro M100 e M200 e alla funzionalità Smart Tasks di HP Smart App, gli utenti possono stampare, scansionare e copiare i documenti in modo semplice e rapido direttamente dal telefono.

Progettata per controllare la stampante dal proprio dispositivo mobile, HP Smart App consente grazie a Smart Tasks, di risparmiare tempo e organizzare i documenti con una velocità superiore del 50%. Nello specifico, la funzione Smart Tasks di HP Smart App consente di:

Scansionare rapidamente e accedere a tutti i contenuti software aziendali come QuickBooks, Dropbox e Google Drive. Usufruire di un’esperienza di stampa senza l’utilizzo delle mani con la semplice attivazione vocale di HP. Ricevere notifiche durante la stampa, la scansione o la copia di documenti. Ordinare i materiali di consumo ovunque ci si trovi.

Le nuove serie HP Color LaserJet Pro M100 e M200 integrano funzionalità di sicurezza essenziali come la crittografia di base e la protezione tramite password per proteggere il dispositivo, i dati personali e i documenti aziendali durante la stampa.

La serie M200 include anche soluzioni che rafforzano la difesa contro le security vulnerabilities. Le caratteristiche principali includono aggiornamenti automatici del firmware, per aiutare a rilevare e fermare gli attacchi, e il Wi-Fi dual band per connessioni più veloci e affidabili sui modelli wireless5.

Le serie HP Color LaserJet Pro M100 e M200 sono dotate di cartucce toner originali HP con tecnologia JetIntelligence che garantiscono prestazioni di stampa elevate e colori di qualità professionale. Con funzionalità integrate per le reti wireless ed Ethernet, le serie M100 e M200 offrono anche connessioni più veloci e affidabili con il Wi-Fi dual band.

Entrambe le serie M100 e M200 gestiscono grandi volumi di stampa, assicurano un’elevata velocità di stampa e offrono opzioni per scansione, copia e fax. Inoltre, la serie M200 consente di selezionare la stampa fronte/retro automatica.

Le nuove serie M100 e M200, che includono la tecnologia HP Auto-on/Auto-off, in media utilizzano circa il 35% di energia in meno rispetto alle stampanti standard che non soddisfano la specifica ENERGY STAR3.0. HP ha progettato e testato le stampanti in modo da soddisfare i più recenti standard ENERGY STAR per la qualità, le prestazioni e il risparmio energetico. HP si è inoltre impegnata per garantire che i sistemi di stampa non rilascino emissioni superiori alle linee guida previste dall’etichetta ecologica Blue Angel.