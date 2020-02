Energy Way, matematica e AI per estrarre l’energia dai dati

Pagina 1 di 3

Energy Way è una realtà attiva nel settore della Data Science e dell’AI, un’azienda che lavora con passione, ponendo sempre la persona al centro di ogni attività.

Il team di giovanissimi ingegneri ed esperti elabora e propone alle imprese modelli matematici innovativi, in grado di adattarsi a ogni possibile scenario applicativo.



L’efficienza, come concetto a tutto tondo, è certamente una delle basi fondanti del lavoro degli sviluppatori Energy Way. Efficienza che si traduce in effettivo risparmio di risorse, tempo, energia, a vantaggio delle attività e del business dei clienti, ma anche dell’ambiente.

L’azienda è giovane, è stata avviata nel 2013 a Modena dall’Ing. Fabio Ferrari, fondatore & CEO. L’anima da start up è facilmente individuabile nella gestione dei processi interni e nella dinamicità e vivacità di ciascun componente del team (che conta oltre 50 esperti).

Se la radice comune per tutti è quella dello sviluppo e della ricerca continua, è comunque vero che Energy Way non si “limita” solo a questo, e mira a diventare una realtà di riferimento nell’AI, in Italia e nel mondo. Proprio per questo è stata annunciata l’imminente apertura di una sede a Milano e il potenziamento delle relazioni internazionali attraverso partnership in Israele e la collaborazione con la società Ecoprocess.

In questo contesto, estremamente vitale, si inserisce la fresca nomina di David Bevilacqua quale nuovo Direttore Generale. Forte della sua esperienza, maturata presso grandi aziende del settore networking (Cisco) e della security (Yoroi, fondata proprio da Bevilacqua nel 2016), il manager affiancherà il management di Energy Way nel percorso di espansione della società.

David Bevilacqua, Direttore Generale di Energy Way

Entro in un team fantastico e multidisciplinare, pieno di passione, competenza ed energia. Una delle sfide più grandi per le aziende italiane è quella di comprendere la tecnologia senza subirla e la missione di Energy Way è proprio quella di aiutarle a creare innovazione, trasformando i dati in informazioni e conoscenza, utilizzando la matematica come strumento per potenziare la consapevolezza umana, generando nuove opportunità di sviluppo sociale.

Fabio Ferrari, Fondatore e CEO di Energy Way

Sono lieto di dare a David il benvenuto in azienda e sono certo che la sua esperienza contribuirà a portare Energy Way verso nuovi traguardi. La sua visione dell’innovazione, il suo approccio collaborativo e il suo modello di management sono in perfetta sintonia con i valori propri di Energy Way, che mettono la persona in primo piano e vedono la tecnologia come uno strumento per un cammino continuo verso la sostenibilità.