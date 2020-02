Check Point R80 MaaS, gestione unificata della sicurezza

Per permettere di implementare la gestione della sicurezza più rapidamente, Check Point mette a disposizione dei clienti il software di sicurezza unificata R80. La nuova soluzione R80 Security Management-as-a-Service (MaaS) estende la suite di soluzioni Fast Track Network Security di Check Point per offrire alle aziende protezione, scalabilità e facilità di implementazione e controllo senza precedenti. R80 Security MaaS offre una visibilità olistica della sicurezza su tutte le infrastrutture dell’intera azienda in una dashboard personalizzabile, consentendo di gestire in modo più efficiente gli ambienti più complessi, riducendo i tempi operativi fino al 60% rispetto ad altre soluzioni.

Itai Greenberg, VP Product Management di Check Point

R80 Management-as-a-Service accelera e semplifica ulteriormente i processi di gestione della sicurezza aziendale, eliminando manutenzione manuale e aggiornamenti e supportando la scalabilità on-demand. Insieme alla suite Fast Track Network Security di gateway avanzati, offre ai clienti il percorso più rapido verso una sicurezza di rete iper-scalabile e ad alte prestazioni, migliorando al contempo l’efficienza delle loro operazioni.

R80 è il software di sicurezza unificata più avanzato del settore per ambienti on-premise e cloud, con oltre 160 integrazioni tecnologiche. L’ultima versione, R80.40 dispone di oltre 100 nuove funzionalità per estendere la protezione, ottimizzare i processi operativi e migliorare la produttività.

R80 Security MaaS offre:

Gestione di tutti i prodotti Check Point dal cloud, direttamente da un browser web; Aggiornamenti completamente automatizzati per garantire che siano sempre applicate le protezioni più recenti; Espansione on-demand per implementare più gateway in continuità senza limiti fisici; Ambienti più sicuri, gestibili e conformi grazie alla mancata necessità di manutenzione; Possibilità di memorizzare e sempre accedere ai registri.

Fast Track Network Security comprende cinque nuovi Quantum Security Gateways con ThreatCloud di Check Point e la premiata SandBlast Zero-Day Protection. La nuova gamma inizia con il modello 3600 per le filiali e si estende alle grandi imprese con il gateway 16000 Turbo Hyperscale, che offre 17,6 Gbps di capacità effettiva di prevenzione delle minacce di quinta generazione (Gen V) - oltre 2 volte più veloce dei gateway high-end della concorrenza, pur utilizzando meno della metà dell’energia.

La combinazione di Fast Track Network Security con i nuovi Security Gateway, il software R80.40 potenziato e la sua disponibilità come offerta di servizi cloud consente alle organizzazioni di implementare le protezioni più avanzate, completamente scalabili e facili da gestire contro le minacce di quinta generazione in continua evoluzione.