Scandit, scansione codici a barre per Galaxy XCover Pro

Ergonomia e prestazioni ottimizzate caratterizzano lo smartphone rugged XCover Pro di Samsung.

Scandit ha pensato al software scansione di codici a barre. La combinazione del Samsung Galaxy XCover Pro con il software ottimizzato di Scandit per la scansione di codici a barre, permette ai clienti enterprise di dotare i propri dipendenti con uno smartphone durevole, leggero e sicuro per poter eseguire anche le più impegnative attività di raccolta dati.

Samuel Mueller, CEO di Scandit

Questa collaborazione con Samsung è una grande vittoria per le aziende che si affidano alla scansione dei codici a barre. Supporterà la distribuzione nell’azienda della mobile computer vision e realtà aumentata, trasformerà il processo di scansione ottimizzando le operazioni e farà risparmiare denaro in diversi settori.

L’aggiornamento del software Scandit per il Galaxy XCover Pro supporterà il pulsante programmabile presente sul dispositivo, per permettere agli utenti di attivare la scansione dei codici a barre semplicemente premendo il tasto, anche utilizzando i guanti. La funzione sarà disponibile sui prodotti Scandit come: SDK per scanner di codici a barre, Keyboard Wedge ed Enterprise Browser. Queste opzioni permettono ai clienti di utilizzare un sistema di scansione dei codici a barre ad alta prestazione, senza dover modificare le proprie app Android esistenti.

L’aggiornamento del software include anche diverse ottimizzazioni per il controllo della fotocamera del Galaxy XCover Pro, che servono ad aumentare le performance nei casi più ostici di utilizzo della scansione di codici a barre, oltre a ridurre il tempo totale impiegato per la scansione. Ad esempio, può aiutare i fattorini a scannerizzare velocemente e simultaneamente pacchi multipli, e permette ai collaboratori nei negozi al dettaglio di gestire al meglio diversi compiti come l’inventario che richiede tante scansioni e la gestione degli scaffali. La fotocamera è stata costruita anche per funzionare in situazioni di scarsa luminosità.