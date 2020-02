Chris Kaddaras nominato Executive VP of Global Sales Nutanix

Nutanix promuove Chris Kaddaras a Executive VP of Global Sales; con la sia esperienza, sarà responsabile dell’organizzazione vendita worldwide.

Kaddaras si occuperà inoltre delle attività di technical e inside sales, delle vendite OEM e di canale.

Chris Kaddaras

Negli ultimi tre anni il mio entusiasmo è cresciuto sempre più nel constatare le incredibili opportunità che ogni trimestre ci offre. Abbiamo una tecnologia all’avanguardia che ci permette di offrire ai clienti soluzioni uniche per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un team motivato di talenti che mette il cliente al centro di tutto. Se a ciò aggiungiamo un mercato ampio e in crescita sia per l’iperconvergenza che per il cloud ibrido, tutto diventa ancora più stimolante. Non vedo l’ora di accompagnare Nutanix verso una nuova fase di crescita.

Kaddaras vanta un’esperienza trentennale. Entrato in Nutanix nell’ottobre del 2016 come Vice President and Head of EMEA, è stato promosso a Senior Vice President e General Manager EMEA nel 2018.

Nel 2019, ha assunto il ruolo di Senior Vice President of Sales delle Americhe. Prima di entrare a far parte di Nutanix, Kaddaras ha lavorato per 16 anni in EMC Corporation ricoprendo diverse posizioni incluse quelle di Vice President of Commercial Sales e Vice President of Sales Engineering EMEA.

Forte di una consolidata esperienza nell’IT e di una grande passione nello sviluppo di strategie di successo a supporto dell’offerta dell’azienda, l’eccellenza manageriale di Kaddaras, nonché le sue competenze e capacità comunicative hanno un valore inestimabile per l’azienda.