Ivano Fossati è SAP Customer Experience SM per Italia e Grecia

SAP nomina Ivano Fossati Customer Experience Sales Manager Italia e Grecia; il manager apporterà oltre 20 anni di esperienza nei settori tecnologia, marketing e vendite.

Il nuovo imperativo di business dell’experience economy richiede che le aziende siano in grado di offrire esperienze in linea con le aspettative dei clienti, se non di superarle. La Customer Experience rappresenta per SAP un’area di grande attenzione e investimenti, offrendo soluzioni per il commerce e il customer engagement con meccanismi integrati di ascolto dei clienti in tempo reale che consentono di attuare campagne marketing efficaci e di disegnare dinamicamente customer journey multi-canale con processi per la gestione end-to-end della customer experience integrati con il back office aziendale.

SAP C/4HANA, suite di soluzioni cloud, combina le informazioni sui clienti, i dati relativi all’esperienza dei consumatori con il brand e i dati operativi, con il potere di tecnologie intelligenti a supporto di vendite, marketing, commerce e servizi per offrire esperienze coinvolgenti basate sulla fiducia nei momenti che realmente hanno importanza per i clienti.

All’interno del team SAP Customer Experience, Ivano Fossati è responsabile di delineare la strategia e il posizionamento di SAP per aiutare le aziende che intendono migliorare il coinvolgimento dei clienti e aumentare la vicinanza con il proprio brand, sfruttando la potenza di SAP C/4HANA.

Ivano Fossati ha maturato oltre venti anni di esperienza nelle aree di tecnologia, marketing e vendite presso aziende IT e di telecomunicazioni di primaria importanza. Nel 2011 apre la filiale italiana di Hybris e nel 2012 viene nominato Global Director Presales for Vertical Industries.

Entra in SAP nel 2013 in seguito all’acquisizione di Hybris. Nel 2015 assume la responsabilità dei Centre of Excellence di SAP Customer Experience e nel 2018 diventa Chief Operating Officer per EMEA South all’interno della business unit Customer Experiece. In quest’ultimo ruolo, Fossati ha contribuito a sviluppare le strategie e i piani commerciali con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e nuovi modelli di go-to-market.