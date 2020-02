Synology DiskStation DS1019+, 5 bay per i piccoli uffici

Synology DiskStation DS1019+ è un NAS a 5 bay compatto e versatile, un prodotto accessibile e progettato per le esigenze dei piccoli gruppi di lavoro.

La macchina è costruita a partire da un supporto hardware con CPU Intel Celeron J3455 e 8 GByte di memoria DDR3L. La frequenza di base di 1,5 GHz consente di adempiere ai compiti basilari, mantenendo consumi generali molto contenuti (assorbimento dichiarato di 38,59 W quando operativo).

L’architettura quad-core può essere spinta a 2,3 GHz su specifica richiesta del sistema operativo, per adempiere più rapidamente ai compiti più gravosi.

Ai cinque slot da 3,5” per dischi Serial Ata, si affiancano ulteriori cinque slot abbinando l’unità esterna DX517. Per accelerare l’accesso ai dati e velocizza le VM è possibile integrare fino a due storage di tipo NVMe M.2 2280.

La connessione alla rete aziendale è possibile grazie ai due adattatori Gigabit, mentre eventuali espansioni possono essere effettuate tramite le due USB 3.0 e la connessione eSATA (ormai una rarità).

L’ambiente operativo consente di beneficiare di tutte le funzionalità tipiche di un server per applicazioni, backup, videosorveglianza e collaborazione.

Sul fronte backup, merita menzione l’elevato grado di integrazione con piattaforme hardware, software e cloud per un backup integrato davvero efficiente.

Cloud Station Backup protegge PC, Mac e altri dispositivi desktop, mentre Hyper Backup esegue il backup completo dei dati su una cartella condivisa locale, un dispositivo esterno, un altro Synology NAS, un server rsync o un servizio cloud pubblico per garantire la sicurezza dei dati.

Active Backup for Business centralizza le attività di backup per macchine virtuali VMware, PC Windows, server e server file rsync/ SMB. In più, Active Backup for Office 365/G Suite è una soluzione di backup in sede per cloud pubblici con dashboard centralizzato.

Le numerose funzionalità dell’ambiente DSM, che già conosciamo bene, sono affiancate dunque da una certa flessibilità generale dell’hardware. Ne risulta un dispositivo NAS capace di transcodificare video 4K fino a 2 canali simultaneamente, per streaming video di qualità.

Con Video Station, è possibile organizzare una libreria video digitale personale basata su informazioni multimediali e guardare film e video in Ultra HD 4K. Audio Station è fornito di radio Internet e supporta formati audio lossless, consentendo la riproduzione della musica tramite dispositivi compatibili con DLNA o AirPlay.

Le numerose funzionalità DSM sviluppate negli anni mettono a disposizione un potente strumento per la condivisione e la collaborazione tra team.

Synology Drive consente di accedere ai dati e ai file in Synology NAS attraverso un portale unificato e consente la sincronizzazione fra piatteforme per accedere ai dati

ovunque.

MailPlus permette invece di configurare un server di posta privato con il supporto del design high-availability e fornisce ai dipendenti un client basato su Web per gestire le e-mail e implementare la produttività.

Synology Calendar consente di gestire le programmazioni del team e di organizzare le attività quotidiane senza problemi. Con Synology Chat, invece è possibile iniziare conversazioni rapide in modo sicuro, per ottimizzare le comunicazioni interne e la produttività dell’ufficio.