La piattaforma Docebo Core Leader nella Fosway 9-Grid 2020

Docebo nominata Core Leader nella Fosway 9-Grid 2020, dedicata da Fosway, tra i principali analisti europei del settore HR, ai software per la formazione online. Docebo è un player a livello globale nel settore piattaforme eLearning basate su IA. Supporta oltre 1.700 aziende in tutto il mondo e ha contribuito alla realizzazione di progetti formativi coinvolgenti e di successo per oltre 8,5 milioni di utenti, con un impatto diretto sulla crescita delle aziende in tutta Europa.

Claudio Erba, CEO di Docebo

Il riconoscimento di Docebo come Core Leader da parte di Fosway dimostra la dedizione dei nostri clienti alla crescita e allo sviluppo dei loro dipendenti, e li ringraziamo per aver scelto la nostra piattaforma eLearning. La nostra missione è quella di ricercare e sviluppare continuamente le soluzioni formative più innovative per il mercato Enterprise, come dimostra il fatto di essere stati i primi ad offrire funzionalità di Intelligenza Artificiale e solide esperienze di social learning.

David Wilson, CEO di Fosway

Le costanti performance di Docebo nell’ambito delle organizzazioni focalizzate sui clienti, sia in Europa che a livello globale, confermano nuovamente il riconoscimento di Docebo come Core Leader nella Fosway 9-Grid for Learning Systems. La continua traiettoria positiva di Docebo è testimonianza del suo successo e della grande attenzione rivolta ai clienti.

Dopo aver recentemente completato la sua Offerta Pubblica Iniziale alla Borsa di Toronto, Docebo continua a percorrere una traiettoria di forte crescita, attirando molti nuovi clienti sia nel Regno Unito che nel mercato europeo. La Piattaforma eLearning Docebo è stata recentemente scelta nel Regno Unito e in Europa dalle migliori aziende tecnologiche, finanziarie, manifatturiere e retail, che stanno sfruttando appieno la piattaforma Docebo per creare e gestire avanzati programmi di formazione sia interna che esterna.

Sostenere la crescita nel Regno Unito e in Europa è un pilastro della strategia globale di Docebo e l'azienda è entusiasta di annunciare il primo evento DoceboInspire Europe, in programma al Tower Hotel di Londra dal 6 all'8 aprile. DoceboInspire Europe 2020 sarà dedicato a esplorare le prospettive future e alla condivisione delle storie di successo dei clienti Docebo in Europa. Inoltre, darà alla community l'opportunità di approfondire le proprie conoscenze tecniche sulla piattaforma eLearning Docebo.