Spitch, David Font Marin nuovo Pre-Sales Manager

Spitch ha nominato David Font Marin nuovo Pre-Sales Manager, figura senior del management team responsabile delle attività di prevendita sui mercati italiano e UK. Font Marin riporterà direttamente a Piergiorgio Vittori, Global Development Director e Country Manager Italy, UK & Ireland.

Il potenziamento della struttura di Spitch, specializzata a livello internazionale nello sviluppo e nell’implementazione della tecnologia vocale, è conseguenza diretta della rapida crescita del business di Spitch nel Regno Unito e in Italia.

Nel suo nuovo incarico, David Font Marin supporterà il team di vendita, agendo come principale punto di contatto tecnico per i clienti e partner. Si coordinerà inoltre con i team interni di prodotto e di R&D, per sviluppare piani di alto livello di soluzioni su misura per applicazioni vocali e per l'integrazione tecnologica, progettando demo e presentazioni personalizzate. In questo ruolo, inoltre, unitamente al team di vendita, consiglierà clienti e partner sulla scelta delle soluzioni tecniche più appropriate per affrontare le criticità specifiche e rispondere alle esigenze aziendali.

David Font Marin, Pre-Sales Manager di Spitch

Sono molto felice di entrare a far parte di un'azienda innovativa come Spitch: mi ha molto colpito la sua tecnologia e l'attenzione che l'azienda dedica al cliente. Le tecnologie vocali e la loro potenzialità nel favorire interazioni cliente sempre più efficaci riguardano praticamente ogni tipo di organizzazione. La digital transformation è destinata a cambiare in meglio la nostra vita e il nostro business, e sono lieto di dare il mio contributo a questa azienda lungimirante e di successo.

Piergiorgio Vittori, Global Development Director e Country Manager Italy, UK & Ireland di Spitch

Ho avuto il piacere di lavorare con David in passato, e ho sempre apprezzato la sua professionalità e la capacità di trovare una soluzione quando molti altri avrebbero rinunciato. Sono onorato di avere David nella mia squadra, e certamente la sua lunga esperienza sul campo, unita ad approccio e acume personale, porteranno un grande valore a Spitch.

Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria presso l'Università Politecnica della Catalogna (UPC), David è entrato nel mondo del lavoro come Product Engineer e successivamente come Programmer Analyst. Oggi, Font Marin ha alle spalle oltre 20 anni di esperienza nel campo delle tecnologie e delle soluzioni vocali, maturati lavorando in aziende del settore in qualità di Product Engineer, Team Leader, Project Manager e Presales Principal.