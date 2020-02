Apacer a Embedded World, accordi per servizi cloud industriali

All’Embedded World di Norimberga, Apacer annuncerà le alleanze per fornire alle aziende servizi end-to-cloud completi e a semplificare il processo di integrazione. Tra i partner di Apacer vanno ricordati Advantech, azienda che ha sviluppato il software WISE-PaaS/DeviceOn per la gestione remota dei dispositivi (RDM) e Allxon, creatore del sistema Allxon Device Management.

Per supportarli nella loro crescita, Apacer ha creato l'SSD IoT per il cloud industriale SV250 e il plug-in di monitoraggio Cloud Edition. DBS Cloud Edition consente agli utenti di visualizzare facilmente informazioni in tempo reale direttamente sulla Dashboard e di eseguire la gestione remota dei dispositivi.

Il centro di monitoraggio intelligente è in grado di osservare in tempo reale lo stato di qualsiasi SSD Apacer collegato, fornendo informazioni come la durata residua della vita, la temperatura operativa e quella d’ambiente. Integra anche una funzione di avviso che può avvisare gli ingegneri quando si verifica un'anomalia, utilizzando un'app, e-mail o SMS. Questa soluzione vanta elevata scalabilità e flessibilità e supporta varie piattaforme di servizi cloud, tra cui AWS, Microsoft Azure e Google.

A Embedded World 2020, dal 25 al 27 febbraio, Apacer presenterà anche SSD PCIe 3D NAND dotati della tecnologia di raffreddamento CoreGlacier, progettati per mantenere basse le temperature dei chip NAND Flash e garantire che i dati siano completamente protetti. Apacer offre anche una varietà di soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni, come quelle basate su tecnologia 3D NAND SLC-liteX che offrono fino a 30.000 cicli di scrittura/cancellazione, schede di memoria di livello industriale e una gamma completa di memorie DDR4-2933 / 3200, basate su chip DRAM di qualità. Queste ultime sono ideali per piattaforme server di fascia alta basate sul Cascade Lake di Intel e sulla Rome di AMD.

Spinti dall'ondata globale di soluzioni AIoT, le applicazioni di controllo industriale stanno diventando sempre più diversificate. Apacer sta espandendo la propria attività nel settore delle applicazioni automobilistiche e presenterà soluzioni di archiviazione industriali microSD sviluppate per il mercato automobilistico dotate di sistemi di automonitoraggio SMART.

Riportano lo stato di salute dell'SSD e grazie alla costruzione industriale tollerante al funzionamento con un ampio intervallo di temperatura (da -40 ° C a 85 ° C) possono operare in ambienti estremi. Con la tecnologia a protezione della sicurezza dei dati installata, il prodotto è adatto per i registratori di guida dei veicoli, i sistemi di infotainment del veicolo (IVI) e quelli di navigazione (GPS). Apacer è inoltre nella fase di conferma della certificazione IATF16949.



Aderendo alla visione e alla missione dell'azienda, con l'archiviazione digitale come attività centrale, Apacer sviluppa soluzioni di integrazione basate sulla tecnologia per aiutare il rapido sviluppo della produzione smart. Con anni di esperienza nel settore delle soluzioni di archiviazione dei dati di tipo industriale, Apacer lavora a stretto contatto con i partner per aumentare la diversificazione dei prodotti e alimentare la nuova energia nell'evoluzione delle industrie verticali