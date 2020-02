Innovazione: l’agenzia eDreams ODIGEO decide di espandersi

La grande agenzia di viaggi online eDreams ODIGEO implementa ulteriormente la propria tecnologia realizzando due nuovi centri di innovazione a Milano e a Porto. La società assumerà subito 100 dipendenti, ripartiti nei due uffici, tra cui ingegneri front-end e back-end, sviluppatori iOS e Android.

Dana Dunne, Chief Executive Officer di eDreams ODIGEO

Il lancio dei nostri nuovi hub tecnologici a Porto e a Milano è un chiaro esempio della capacità di creare un’azienda agile; abbiamo una comprovata esperienza nell’individuare i poli più promettenti nel settore tecnologico, selezionando i miglior talenti da collocare in questi hub. In qualità di una delle più grandi agenzie di viaggi online in Europa, ci impegniamo a sfruttare la nostra expertise in tecnologia e la nostra presenza su scala internazionale, per aiutare i nostri 18 milioni di clienti a scoprire il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, puntiamo ad attrarre e far crescere i migliori talenti. Siamo un'organizzazione agile e flessibile, in cui tutti hanno la possibilità di fare la differenza, sia a livello di business che nel settore dei viaggi nel suo insieme, contribuendo a cambiare il modo di viaggiare delle persone.

Il lancio dei nuovi hub tecnologici in questi due mercati in cui la società è leader, e in due città caratterizzate da un contesto tecnologico di per sé in costante crescita, contribuirà ad arricchire il pool di talenti e a rafforzare la percezione del marchio eDreams ODIGEO a livello internazionale come il terzo rivenditore di voli più grande del mondo.

Con sede nei rispettivi Paesi, la nuova divisione tecnologica lavorerà sui 261 siti Web di eDreams ODIGEO, collaborando con i team di prodotto di Barcellona e con gli sviluppatori del Tech Hub di Madrid.