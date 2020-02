Business e formazione, l'idea MLC Presentation Design Consulting

MLC Presentation Design Consulting evidenzia come sia possibile fare business con le presentazioni ed esportare la metodologia lean a livello internazionale.

La società fu fondata nel 2015 da Maurizio La Cava, CEO e co-founder.

Maurizio La Cava

Siamo partiti in due, realizzavamo presentazioni a ciclo continuo, giorno e notte, ma iniziavano a contattarci clienti importanti, realtà strutturate con fatturati miliardari ed importanti carichi di lavoro. In due non potevamo più far fronte alle commesse che arrivavano. Da qui l’esigenza di scalare il business, dando il via ad un percorso di crescita inarrestabile che ha portato a nuove assunzioni e allo sviluppo di diverse linee di business.

MLC da subito inizia a interfacciarsi con clienti internazionali, lavorando molto in USA, in Asia, ed in Europa, così Maurizio e Antonio decidono di formare un team andando a cercare i migliori talenti con profilo internazionale.

Maurizio La Cava

Il team è fondamentale, è necessario sviluppare fiducia nelle persone ed essere attrattivi, per questo abbiamo creato un ambiente di lavoro che permetta loro di stare bene e di lavorare nelle migliori condizioni. Le figure professionali che compongono la nostra azienda sono diverse, Antonio, co-founder, è ingegnere energetico-nucleare, Alberto, Presentation Strategist & Operation Director è ingegnere gestionale ed è responsabile delle operation, noi, ascoltiamo i clienti, accogliamo le loro esigenze di business e, con il nostro team di designer, diamo vita alle loro idee.

La nostra formazione in ingegneria ci ha sempre aiutato moltissimo a modellizzare i problemi, ottimizzare i processi ed avere una comprensione a 360° del business dei nostri clienti, per questo riconosciamo il valore dei preziosi insegnamenti ricevuti al Politecnico di Milano. Questo è ciò che ci differenzia da altre agenzie, dove magari, l’aspetto grafico e di design prevale, ma per raggiungere l’obiettivo, sono convinto che sia importante anche avere competenza su quello che si vuole dire, una comprensione reale del business del cliente e la capacità di ordinare le informazioni in modo che parlino realmente alla propria audience. Creare una presentazione di successo significa essere in grado di suscitare delle emozioni nelle persone e fare in modo che gli altri condividano il tuo pensiero.

Una formazione in ingegneria e una passione per marketing e design che hanno portato Maurizio, insieme al suo team, a sviluppare un metodo “scientifico” per la realizzazione delle presentazioni chiamato Lean Presentation Design, un metodo che da subito è stato utilizzato all’interno di corsi di formazione, nei libri scritti da Maurizio e nell’attività quotidiana di consulenza per aiutare manager, professionisti e imprenditori a rendere più efficaci le loro presentazioni.

Sono tre infatti le principali linee attorno a cui si sviluppa l’attività di MLC Presentation Design Consulting.

Una delle attività principali, portata avanti da Maurizio in prima persona è la formazione, attraverso workshop in aula in tutto il mondo, in America, Europa e Asia, e mediante la partecipazione ad alcuni eventi formativi.

Il manager riveste anche il ruolo di Startup Pitch Strategist presso il PoliHub – incubatore d’impresa del Politecnico di Milano.

Maurizio La Cava

Da startupper avrei sempre voluto qualcuno che mi aiutasse a comunicare con investitori e clienti nella maniera più efficace possibile, valorizzando il mio business. Spesso, infatti, da startupper ci si gioca tutto in pochi minuti: puoi essere vincitore in una pitch competition o chiudere una partnership strategica, ma se sbagli, l’idea più brillante di questo mondo passa inosservata. Adesso ho l’esperienza per poter dare alle startup quello che io non ho ricevuto e questo mi dà grande soddisfazione.

… La consulenza è il nostro punto di partenza, l’attività da cui tutto ha preso vita e che ci ha permesso di crescere ed affermarci sul mercato. Oggi lavoriamo prevalentemente con multinazionali, spesso affianchiamo i manager trasferendo loro il nostro approccio lean e aiutandoli ad essere autonomi nella realizzazione delle slide, altre volte, è il mio team che segue il progetto dall’inizio alla fine.

MLC ha sviluppato un software, MLC PowerPoint Add-in, studiato proprio per rendere più veloce la realizzazione delle slide.