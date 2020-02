Comdata, leader 2020 per la cognitive customer experience

Comdata è tra le aziende all’avanguardia nel campo del customer management BPO; il riconoscimento è stato conferito dalla società di ricerca e analisi NelsonHall.

La cognitive customer experience (CCX) rappresenta il futuro della gestione delle necessità e aspettative dei consumatori, integrando le capacità e l’empatia propria dell’uomo con l’intelligenza artificiale, l’automazione e le analisi dei dati.

La valutazione NEAT sottolinea l'approccio di Comdata, incentrato sulla trasformazione digitale e sul suo impegno a fornire soluzioni innovative per i suoi clienti.

La valutazione NelsonHall ha quindi certificato l'impegno di Comdata nella progettazione di soluzioni cognitive avanzate. Grazie a Comdata Digital, infatti, l’azienda ha scelto di strutturare un team dedicato di circa 250 risorse altamente specializzate, con sviluppatori, ingegneri statistici, business analyst e consulenti di processi. Il team è basato in Europa - Italia, Francia, Spagna e UK – per soddisfare clienti globali e locali operanti in diversi settori come banking, telco, energy, insurance e retail.