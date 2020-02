Skebby, i giovani apprezzano gli SMS per notifiche e promemoria

Skebby sonda le preferenze del mercato ed evidenzia come gli SMS piacciono ancora ai giovani, ma solo per ricevere notifiche, promemoria e altre comunicazioni.

Secondo una recente indagine, anche i giovani lo preferiscono per queste finalità rispetto agli strumenti che già utilizzano per la sfera privata.

Nonostante si possa essere portati a pensarlo, gli SMS non sono prossimi alla pensione, bensì sono molto apprezzati per ricevere notifiche e promemoria anche dal pubblico giovane.

I giovani fino a 34 anni indicano proprio l’SMS come strumento preferito per ricevere promemoria per appuntamenti di visite mediche, notifiche relative a scadenze imminenti, conferme di prenotazioni da hotel e ristoranti, consegna da parte di corrieri e altri tipi di reminder.

A indicarlo come mezzo favorito per questo tipo di avvisi, preferendolo a WhatsApp, e-mail e telefonate, è ben il 46.8% dei giovani, un dato sensibilmente superiore rispetto a quello generale del 32,20%, probabilmente proprio grazie alla minor invasività del privato rispetto ad altri strumenti, che vengono oggi maggiormente utilizzati per le comunicazioni personali.

Proprio perché vengono considerati un veicolo per informazioni importanti, gli SMS vantano un ottimo tasso di apertura (75,42%) anche per chi ha un’età fino a 34 anni, un dato che è emerso da un altro recente sondaggio di Skebby.it. Seppur inferiore al dato medio del 93,33%, infatti, questo risultato consente agli SMS di svettare anche come strumento di marketing per l’invio di promozioni o offerte, anche quando destinate ai giovani.