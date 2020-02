MMD: ecco il monitor di design ed eco-friendly Philips 243B1

MMD presenta il monitor LCD 24” Philips 243B1, in linea con diversi standard ambientali e dotato di PowerSensor che può risparmiare fino all'80% dei costi energetici. Oltre a produrre display, MMD è partner licenziatario dei monitor a marchio Philips.

Infatti Philips 243B1 è conforme a numerosi standard e certificazioni ambientali come EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge e RoHS. Inoltre un Zero Power Switch garantisce un consumo di energia pari a zero. Protetto con materiali di imballaggio riciclabili al 100%, il nuovo Philips 243B1 nasce per l'85% da plastica riciclata post-consumo ed è completamente privo di sostanze nocive come mercurio, piombo e PVC/BFR.

Dotato di risoluzione Full HD (1920 x 1080), docking USB-C, e connettività HDMI, oltre a una serie di funzionalità e tecnologie progettate per un comfort e una produttività ottimali, Philips 243B1 offre la semplicità del docking USB-C a un cavo. Gli utenti devono solo collegare il proprio notebook compatibile direttamente al monitor utilizzando un singolo cavo sottile e reversibile per godersi il trasferimento sicuro, protetto e ad alta velocità dei propri dati tramite l’USB 3.2 e guardare video FHD mentre si ricarica il proprio notebook.



Inoltre Philips 243B1 è equipaggiato con la tecnologia Flicker-Free e la modalità LowBlue per proteggere dall’affaticamento degli occhi, nonché con la SmartErgoBase completamente regolabile che permette di ruotare e inclinare il display per un comfort ergonomico e una facile gestione dei cavi. La connettività semplice è garantita anche da una vasta serie di opzioni tra cui DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, HDCP, RJ45 e altro.