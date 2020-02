Da Qualcomm novità per il sistema modem-RF 5G e l’ultraSAW

Qualcomm ha lanciato Snapdragon X60, terza generazione del sistema di modem-RF 5G, e l’innovativa tecnologia filtro Qualcomm ultraSAW RF per i device mobili 5G/4G. Primo al mondo con banda base 5G a 5nm e il primo ad aggregare bande 5G mmWave e Sub-6, il sistema di modem-RF 5G Qualcomm Snapdragon X60 offre agli operatori una flessibilità di spettro senza precedenti e agli utenti performance potenziate.

Cristiano Amon, President, Qualcomm Incorporated

Qualcomm Technologies è protagonista del lancio globale del 5G insieme agli operatori mobile e OEM che stanno introducendo servizi e dispositivi mobili 5G a ritmo record. Grazie al lancio delle reti 5G standalone che avverranno nel corso 2020, la nostra piattaforma di terza generazione modem-RF 5G sarà in grado di offrire capacità di aggregazione di spettro e opzioni per alimentare la rapida espansione dei rollout del 5G potenziando la copertura, l’efficienza energetica e le performance dei device mobili. Siamo entusiasti della rapida adozione del 5G in tutto il mondo e dell’impatto positivo che esso sta avendo sulla user experience.

Snapdragon X60 si caratterizza per la prima banda base 5G a 5 nanometri e rappresenta il primo sistema di modem-RF 5G al mondo a supportare l’aggregazione di spettro tra tutte le principali bande 5G e le sue combinazioni, incluse le mmWave e sub-6 tramite frequency division duplex (FDD) e time division duplex (TDD), offrendo agli operatori una flessibilità impareggiabile per elevare le performance 5G utilizzando asset di frammentazione di spettro.

Questa soluzione modem-to-antenna 5G è sviluppata per potenziare le performance e la capacità degli operatori in tutto il mondo, incrementando contestualmente la velocità media del 5G sui dispositivi mobili. Snapdragon X60 è progettato per accelerare la transizione della rete verso la modalità 5G standalone grazie al supporto di qualsiasi altra banda di spettro, modalità o combinazione, insieme alle capacità 5G Voice-over-NR (VoNR).



In contemporanea Qualcomm Technologies ha annunciato la tecnologia filtro Qualcomm ultraSAW, innovazione rivoluzionaria che si aggiunge al portfolio di tecnologie wireless dell’azienda, che fa leva sull’eredità dell’azienda nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per abilitare nuove esperienze ed espandere l’ecosistema mobile.