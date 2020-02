Da stazione base a sistema multi-cella, Gigaset N670 IP PRO

Gigaset N670 IP PRO è in grado di supportare 20 utenti, account SIP e portatili, gestire otto chiamate simultanee, oltre a svariati utilizzi di telefonia DECT. La stazione base è compatibile con numerosi sistemi telefonici sia on-premise che su cloud e supporta tutti i portatili Gigaset Professional. Nel caso in cui l’azienda debba far fronte ad esigenze più ampie, ad esempio supportare più numeri interni o coprire una superficie di uffici più grande, l'N670 IP PRO potrà essere aggiornata con una licenza per un sistema multi-cella.

Alberto Orsenigo, a capo del comparto Gigaset PRO di Gigaset Italia

La nuova N670 IP PRO è un concentrato di tutta la tecnologia e dell’esperienza che abbiamo accumulato con i sistemi IP DECT professionali negli ultimi anni", Volevamo creare una stazione base IP DECT IP più flessibile e potente, con le abituali caratteristiche dei nostri prodotti, facilità di installazione, estrema praticità e sicurezza assoluta. Ma il vero plus della nuova N670 IP PRO è la possibilità di espansione della stazione fino a farla diventare un sistema multi-cella, attraverso un aggiornamento della licenza.

La nuova stazione base N670 IP PRO DECT offre maggiori prestazioni con più semplicità. Il dispositivo necessita semplicemente di una porta Ethernet per la connettività e di alimentazione elettrica, mentre i portatili richiedono soltanto una presa per la stazione di ricarica. Tutto il resto è operativo senza cavi. L'N670 IP PRO di Gigaset si posiziona nel portafoglio prodotti Professionali tra l'N510 IP PRO e il sistema multi-cella N870 IP PRO.

Configurazione e gestione di portatili

L'intuitiva interfaccia utente basata sul web con guida online, file di configurazione basati su XML, profili PBX e supporto per protocolli standard, consente di configurare il dispositivo in maniera rapida e semplice. Gli amministratori beneficiano della configurazione senza intervento manuale tramite provisioning automatico. Ciò semplifica il provisioning remoto dei portatili della serie Professional di Gigaset tramite IPUI, così come la loro registrazione a livello locale. I contatti possono essere richiamati tramite interfacce LDAP/XML/XSI o dalla rubrica centrale N670.

Dalla cella singola al sistema multi-cella

L'N670 IP PRO è un investimento per il futuro: in caso di espansione dell’azienda in uffici più grandi o perché aumentano gli utenti, è possibile espandere l'N670 IP trasformandolo in un sistema multi-cella con un aggiornamento di licenza. Stazioni base aggiuntive gestiscono più piani o edifici e assicurano che gli utenti possano essere raggiunti ovunque. Ciò rende l'N670 IP PRO interessante in particolare per le aziende che prevedono di espandersi.

Gestione centralizzata

La gestione centralizzata degli utenti è fondamentale per le aziende che dispongono di più sedi e filiali. Una soluzione software consente di configurare e gestire in maniera centralizzata e semplice i dispositivi N670 IP PRO che si trovano in posizioni diverse.

Sicurezza

La tecnologia DECT è digitale e criptata, il che significa che tutte le chiamate beneficiano della massima protezione contro le intercettazioni. La sicurezza end-to-end è garantita dai protocolli SRTP/SIPS/TLS, LDAP(S) e HTTPS.

Vendite e supporto

Insieme ai suoi prodotti della linea PRO, Gigaset offre telefoni IP cordless, da scrivania e sistemi a cella singola e multipla per un uso flessibile nel contesto aziendale. Grazie alla lunga collaborazione di Gigaset con i principali produttori di sistemi di comunicazione, i suoi prodotti si integrano perfettamente nella maggior parte delle infrastrutture di telecomunicazioni esistenti o nuove.

I prodotti Professional sono venduti esclusivamente attraverso fornitori certificati di sistemi IT, telecomunicazioni e aziendali. Ciò garantisce ai clienti finali la presenza di un partner locale che non fornisce soltanto consulenza e assistenza in fase di acquisto e installazione, ma offre costantemente anche il miglior servizio per l'infrastruttura di telecomunicazioni.