It’s All Retail, Brainz posticipa la mostra al 12 giugno

La diffusione del Coronavirus interferisce con gli eventi e i convegni in programma: Brainz sposta It’s All Retail al 12 giugno, presso NH Milano Centro Congressi.

L’edizione conterà su oltre 120 Relatori, 30 Media e più di 900 partecipanti.

It's All Retail rappresenta un’opportunità esclusiva per agevolare l’incontro e il confronto tra Retail, GDO e Fashion con esperti di Soluzioni, Sistemi e Tecnologie. L’evento coniuga la vision strategica agli aspetti tecnici, calandosi nella realtà delle strategie operative.

I partecipanti di IT’S ALL RETAIL sono:

Top Management: Amministratore Delegato - Direttore Generale - Retail Director - Responsabile Strategie - Direttore Vendite – HR Director Marketing & CRM: CRM Director - Marketing Director - Loyalty Manager - Ecommerce Director Chief Digital Officer - Chief Data Officer IT & Technology: Chief Information Officer - Chief Technology Officer - IT Manager Chief Security Information Officer - Pos & Payment Director Logistica e magazzino: Logistics Director – Responsabile Logistica – Responsabile Magazzino Ufficio Tecnico: Energy Manager - Facility Manager - Technical Director - Layout & Store Design - Visual Merchandising - Security Manager Dei settori GDO - Retail - Fashion & Luxury - Ecommerce - Consumer Goods



Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale dell’evento.