VMDR Qualys sostiene e passa la valutazione di Ovum

VMDR presentata da Qualys oltre ad assicurare un workflow in cloud in grado di rivoluzionare i processi, può gestire anche la vulnerabilità di ultima generazione. La ricerca intitolata Qualys Readies Its Next-gen Vulnerability Management Offering (Qualys ridefinisce la propria offerta di gestione delle vulnerabilità di ultima generazione) a cura di Rik Turner, Principal Analyst, Infrastructure Solutions di Ovum, riconosce a Qualys VMDR il pregio di rispondere alle esigenze delle organizzazioni in merito all'individuazione, classificazione e rimedio delle vulnerabilità critiche della rete.

Philippe Courtot, Presidente e CEO di Qualys

Per molte organizzazioni, i programmi di gestione delle vulnerabilità di oggi coinvolgono diversi team, utilizzando soluzioni a più livelli che spesso creano più problemi di quanti ne risolvano, tra cui difficoltà di integrazione, falsi positivi e, soprattutto, ritardi critici nel processo di patch o contenimento delle vulnerabilità. Qualys VMDR risolve tutti questi problemi, perché è una soluzione all-in-one, basata sul cloud, che automatizza l'intero ciclo di gestione delle vulnerabilità, accelerando in modo significativo la capacità dell'azienda di neutralizzare le minacce, e di prevenire le violazioni, riducendo drasticamente i costi operativi e quelli legati alle licenze.

Secondo Ovum, VMDR facilita la gestione della sicurezza informatica predisponendo un flusso operativo completo, ottimizzato e integrato che include l'applicazione automatica delle patch. Turner osserva che VMDR amplia il concetto di xDR, integrando nella strategia di sicurezza non solo la visibilità delle minacce ma anche la mitigazione dei rischi. Con VMDR le organizzazioni non solo individuano le loro vulnerabilità più gravi ma possono intervenire immediatamente per gestirle.

Ciò che rende VMDR la soluzione che rivoluziona il settore è il fatto che unifica l’intero flusso di sicurezza e gestione IT in un unico servizio cloud che identifica in tempo reale qualsiasi dispositivo che si connette alla rete. Con queste informazioni, gli utenti possono creare e mantenere facilmente un inventario globale sempre aggiornato delle risorse IT e dei gruppi di risorse, rilevando le vulnerabilità in tempo reale, dando priorità, mitigando e riparando le vulnerabilità sull’intero ambiente IT ibrido, che include gli apparati on-premise, endpoint, cloud, dispositivi mobili, container, le web app e le API.

VMDR è l'unica soluzione che offre ai clienti visibilità totale sul loro ambiente IT globale appoggiandosi a un motore di assegnazione della priorità avanzato in grado di tenere conto degli errori di configurazione degli account e delle possibili esposizioni dei certificati digitali. Il risultato è un programma di gestione delle vulnerabilità completo basato sui rischi che non si concentra unicamente su vulnerabilità comuni, falle di sicurezza e punteggi di rischio arbitrari da cui è facile ricavare una falsa impressione di sicurezza.