Blue Yonder, Stefano Maio è il nuovo Senior Sales Director

Blue Yonder nomina Stefano Maio a Senior Sales Director, avrà l’incarico di coordinare le strategie commerciali di della società nel Sud Europa.

Il manager avrà come obiettivo quello di continuare a garantire il successo dei clienti e di espandere la leadership dell’azienda.

Stefano Maio vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore delle soluzioni e dei servizi tecnologici di livello enterprise. Il percorso professionale di Stefano si caratterizza per l’ampiezza di responsabilità manageriali presso strutture direttive e commerciali, sia internazionali sia locali, di aziende quali SEK (oggi Experian), Hyperion, QlikView, SAS e Oracle Italia, dove negli ultimi quattro anni ha svolto il ruolo di Country Leader Business Analytics.

Stefano Maio

Sono orgoglioso di entrare a far parte di un’azienda che pone al centro il successo dei propri clienti, dei propri partner e dei propri collaboratori. Blue Yonder è guidata da una visione strategica chiara, forte di competenze specifiche sulle tecnologie di prossima generazione, che le permette di offrire una piattaforma e delle soluzioni per supply chain cognitive e sostenibili. Abbraccio con entusiasmo questo incarico, che mi dà l’opportunità di rafforzare il ruolo e la presenza di Blue Yonder nei mercati del Sud Europa.

Olivier Lemaitre, VP Sales South Europe

Avere Stefano Maio nel nostro team porta un valore immenso ai clienti nella regione, in particolare in Italia, Paese che ha una rilevanza strategica per Blue Yonder. In Italia abbiamo l’orgoglio e il privilegio di collaborare con aziende di grande prestigio, che sono espressioni di eccellenza a livello mondiale, ed è qui che continuiamo a investire in risorse, competenze e capacità manageriali altamente qualificate. Offrire ai nostri clienti il più completo supporto per raggiungere i loro obiettivi ed aiutarli a sfruttare il loro potenziale è la nostra priorità.