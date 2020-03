D-Link amplia la linea Whole Home Mesh Wi-Fi con COVR 1102

Con il nuovo COVR-1102, certificato EasyMesh, D-Link offre un miglior supporto al più recente Wi-Fi WPA3, per una connessione sicura e uniforme, senza buffering. Grazie al lancio del modello AC1200 Dual-Band Whole Home Mesh Wi-Fi System (COVR-1102), D-Link amplia così la gamma dei sistemi COVR Whole-Home.

Il primo sistema wi-fi certificato EasyMesh di D-Link offre una connettività uniforme in tutta la casa, fornendo – allo stesso tempo - la possibilità di espandere la copertura del segnale aggiungendo semplicemente un altro dispositivo certificato EasyMesh. Questo modell, supporta inoltre il protocollo di sicurezza Wi-Fi WPA3, che consente una migliore protezione tramite password e una più facile configurazione per i dispositivi IoT da collegare in modo sicuro al Wi-Fi di casa.

Progettato per soddisfare le esigenze della casa connessa, COVR-1102 è dotato di due Covr Point che forniscono una copertura wi-fi continua e uniforme fino a 325mq per più dispositivi. Grazie a una connettività wireless AC dual-band con velocità combinata fino a 1.200Mbps, per Covr Point, gli utenti possono effettuare videochiamate, trasmettere video HD in streaming da più dispositivi contemporaneamente, o giocare senza interruzioni, ovunque si trovino in casa.

Dotato della tecnologia MIMO Multiple-User (MU-MIMO), COVR-1102 può inviare e ricevere dati da e verso i dispositivi contemporaneamente per aumentare la velocità e l’efficienza. Grazie alla funzione Smart Roaming, il sistema scansiona continuamente il segnale wi-fi più affidabile disponibile per qualsiasi dispositivo, collegandolo senza interruzioni o cadute di segnale.

COVR-1102 supporta anche il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, dando agli utenti il controllo del wi-fi di casa attraverso la propria voce. Facile da configurare e installare, il sistema può essere configurato in pochissimo tempo utilizzando l’app gratuita D-Link Wi-Fi, disponibile per i dispositivi Android o iOS.

A partire dal secondo trimestre 2020, il sistema AC1200 Dual-Band Whole Home Mesh Wi-Fi sarà disponibile anche in confezione da 3 (COVR-1103), per offrire una copertura fino a 464 mq.