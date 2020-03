Palo Alto Network semplifica la cybersecurity con Cortex XSOAR

Palo Alto con la piattaforma Cortex XSOAR semplifica le operazioni per i professionisti della cybersecurity unendo threat intelligence management e automazione. Cortex XSOAR, piattaforma estesa di Security Orchestration, Automation e Response, è l’evoluzione della piattaforma Demisto, acquisita da Palo Alto Networks nel marzo 2019.

Palo Alto Networks sta ridefinendo la categoria della security orchestration, automation e response mettendo al centro della strategia il threat intel management che, associato a funzionalità SOAR come la gestione unificata dei casi, l’automazione e la collaborazione in tempo reale, permette ai clienti di rendere pienamente operativa la threat intelligence stessa.

Lee Klarich, Chief Product Officer di Palo Alto Networks

I clienti devono gestire un volume immenso di notifiche, fonti di intelligence e attività di security. SOAR e threat intel management si sono evoluti, negli ultimi anni, come strumenti in grado di risolvere questi problemi, ma la compartimentazione dei prodotti esistenti ha comportato un aumento della quantità di operazioni manuali. Importare i dati dell’intelligence sulle minacce all’interno di Cortex XSOAR significa semplificare l'orchestrazione della sicurezza per il cliente.