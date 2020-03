Dell prova il nuovo Latitude 9510 sulla rete 5G di Orange

Forti della nuova partnership, Dell Technologies e Orange presentano la potenza e l'impatto del 5G. Come il primo notebook Dell Latitude predisposto per il 5G. A Ces 2020 Dell e Orange, uno tra i principali operatori di telecomunicazione mobile e servizi Internet del mondo, hanno, infatti, presentato Dell Latitude, il primo PC in assoluto a superare i test 5G di Orange.

I test, condotti sulla rete 5G Orange di Parigi, mostrano tutta la potenza del 5G con velocità sostenute in download di oltre 900 megabit al secondo su una piattaforma mobile di livello enterprise – superando così le velocità 4G che solitamente sono inferiori ai 60 megabit al secondo.

Con l’utilizzo del PC 5G di Dell sulla rete 5G Orange, le due società hanno dimostrato di poter creare ambienti immersivi e interattivi che aprono le porte a nuove opportunità di business fornendo contemporaneamente la connettività che i dipendenti richiedono per poter aumentare la produttività e migliorare la collaborazione.

Dell Technologies e Orange hanno iniziato a collaborare sull'innovazione 5G quasi un anno fa con l’obiettivo di sviluppare una nuova piattaforma per la cloud mobility. Questo annuncio è solo l'ultimo esempio di come le due società lavorino insieme per avvicinare la tecnologia 5G alle aziende e agli utenti finali: imprese e consumatori avranno a disposizione la rete e la piattaforma necessarie per massimizzare il 5G secondo modalità del tutto inedite che potrebbero cambiare il modo in cui le persone consumano e utilizzano le informazioni – dall'entertainment fino agli interventi chirurgici da remoto – realizzando quanto una volta poteva solo essere immaginato.

Il modello Dell Latitude 9510 è il PC 15" più piccolo, leggero e intelligente del mondo dotato di AI integrata, che fornisce quello di cui l'utente business necessita: la batteria con l'autonomia più lunga di qualsiasi altro PC da 15" con un target che arriva a 30 ore, soluzioni intelligenti che incrementano la produttività con Dell Optimizer e l'innovativo design 5G-ready che incorpora antenne 5G all'interno degli altoparlanti.

Liam Quinn, Senior Vice President e Senior Fellow di Dell Technologies

Il 5G apre una nuova frontiera per aziende e consumatori con l'Always-Connected PC. Questo annuncio offre un chiaro esempio degli effetti che il 5G potrà avere sulla nostra vita quotidiana. Scaricare una presentazione o un video di grandi dimensioni potrà richiedere solo qualche secondo anziché interi minuti. Latenza inferiore e ampliamento della banda larga significano nuovi modelli di utilizzo e possibilità per gli utenti di completare il proprio lavoro in tempi molto ridotti rispetto alle reti 4G. Tutto questo a sua volta crea e promuove nuovi modelli di business e nuove applicazioni quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, i giochi basati su cloud, la traduzione linguistica in tempo reale e l'elaborazione delle immagini.