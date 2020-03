Boomi ICoE supporta le imprese nella crescita digitale

Boomi svela il servizio ICoE, in grado di supportare le imprese nello sviluppo del proprio framework e nella fase di gestione e crescita digitale.

Integration Center of Excellence è frutto dei servizi professionali di Boomi ed è stato sviluppato in collaborazione con i principali system integrator globali.

Il sistema vanta con oltre 10.000 clienti, standardizza e accelera lo sviluppo dell'integrazione, riduce i costi IT e fa sì che le aziende possano connettere tra loro più rapidamente e facilmente i dati, le persone e i dispositivi necessari alla trasformazione digitale. Boomi offre il servizio ICoE come parte del suo Customer Success program, riservato alle realtà enterprise.

Rispetto ad altre proposte sul mercato, il servizio ICoE combina le più moderne pratiche di sviluppo e gestione con la Piattaforma Unificata Boomi, offrendo un ambiente IT più produttivo, flessibile e collaborativo.

Questo modello trae vantaggio da una piattaforma in grado di affrontare tutti i tipi di integrazione necessari oggi all’interno di un'impresa, sia che tali integrazioni implichino lo sviluppo low-code, API o costum coding, sia che si colleghino a cloud, multi-cloud, on-premise, IoT o altri endpoint.

Oggi le organizzazioni devono essere in grado di rispondere alle dinamiche mutevoli del mercato e il nuovo servizio ICoE consentirà loro di reagire più rapidamente per raggiungere i risultati di business. Questa agilità permetterà alle business unit e agli utenti aziendali di contribuire allo sviluppo dei prodotti e di aumentare la produttività e l'innovazione in tutta l'azienda.

Il servizio ICoE di Boomi comprende una metodologia a cinque fasi che può essere adattata per soddisfare gli obiettivi specifici di un'organizzazione.

Ciascuna impresa inizia, infatti, il percorso di integrazione a partire da uno specifico grado di maturità e ha punti di forza, opportunità e vincoli specifici diversi, che devono essere considerati e compresi in ogni iniziativa ICoE. Con il nuovo servizio, Boomi aiuta i clienti nel percorso, consentendo loro di raggiungere più rapidamente ed efficacemente risultati di business migliori.