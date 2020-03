Equinix apre il nuovo data center ME2 IBX a Melbourne

A Melbourne Equinix ha inaugurato il quarto International Business Exchange, per far fronte alla crescente domanda di trasformazione digitale a livello globale. Conosciuto con il nome di ME2, il nuovo data center è anche in grado di supportare lo sviluppo della città australiana in un’ottica di smart city e soddisfare le esigenze di interconnessione dei clienti locali.



ME2 IBX si trova nella regione Fishermans Bend di Melbourne, il più grande progetto di rinnovamento urbano del Paese, dove si prevede saranno ospitati circa 80.000 residenti e darà lavoro a 80.000 persone entro il 2050. Le aziende che operano presso ME2 IBX possono sfruttare l’ecosistema di circa 10.000 aziende che attualmente operano sulla Piattaforma Equinix a livello globale.



Unica sede nello stato di Victoria con accesso diretto al Victoria Internet Exchange e all’Australia Singapore Cable (ASC), il campus Equinix di Melbourne è in grado di offrire la connettività a oltre 50 fornitori di servizi di rete.



Jeremy Deutsch, President, Equinix Asia-Pacific

L’importanza delle smart city è diventata sempre più riconosciuta ed è ora una priorità chiave per i mercati della regione Asia-Pacifico in quanto continuano a far crescere le proprie economie digitali. Equinix si impegna a sostenere questo sviluppo mettendo in contatto persone, imprese e industria in modo da potersi collegare meglio at the digital edge. Il nostro investimento nel mercato australiano riflette il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti che continuano il loro percorso di trasformazione digitale.