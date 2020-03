FiloBlu e VTEX per dare forza alla trasformazione digitale

Parte l’accordo strategico FiloBlu e VTEX per permettere al commercio digitale dei brand europei di compiere un ulteriore passo verso la trasformazione digitale. Infatti lo scopo dell’alleanza è quello di condurre a un next level la crescita del commercio digitale delle aziende europee, usufruendo di una gestione integrata e unificata di tutti i canali di vendita, compresi quelli offline, attraverso lo sviluppo di progetti a livello b2b, b2c, marketplace, franchising e negozi fisici.

Christian Nucibella, Ceo e Founder di FiloBlu

Per fare davvero la differenza nel mondo digitale dei prossimi anni diventa imprescindibile stare al passo sul fronte dell’introduzione di nuove tecnologie, di cui VTEX oggi rappresenta una delle realtà più importanti e in crescita a livello internazionale. Insieme, la nostra mission sarà quella di offrire soluzioni altamente innovative al servizio dello sviluppo del business di Brand e Retailer.

Daniela Jurado, Country Manager di VTEX in Italia

Sappiamo il potere del prodotto che noi come piattaforma offriamo, ma poter contare su un partner altamente professionale e con la conoscenza ed esperienza per operare sul nostro sistema è il vero differenziale in questo mercato. Anche il miglior motore ha bisogno del miglior pilota. Questo è esattamente ciò che rappresenta per noi la partnership con FiloBlu.

FiloBlu si avvarrà dunque dell’esperienza maturata da VTEX nell’accelerazione dei processi commerciali di aziende leader in vari settori, proponendo soluzioni che agiscono su più livelli: la distribuzione, con servizi che permettono la tracciabilità degli ordini e la gestione della logistica; l’elaborazione di big data, per connettere nel modo più smart i dati di e-commerce e store fisico e offrire un’esperienza più integrata e conveniente al cliente, nonché la gestione e facilitazione di tutte le funzionalità di accesso e navigazione all’interno dei vari portali.



La profonda conoscenza del mercato e delle aziende europee con l’esperienza come business accelerator in ambito on e offline di FiloBlu si uniscono così alla tecnologia cloud e affidabile di VTEX, che garantisce una gestione semplificata multi-country e multi- canale in un unico sistema con oltre 1000 funzionalità già integrate, tra cui Google Analytics. Le due società stanno già lavorando insieme su alcuni progetti Made in Italy, che verranno presto svelati.