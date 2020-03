Engenius, connettività wireless per il residence Pieverossa

Il residence Pieverossa di Bagnolo in Piano (RE) soddisfa le esigenze di connettività wireless veloce adottando una soluzione distribuita firmata Engenius.

Organizzata in 15 appartamenti distribuiti all’interno di 4 unità abitative, Pieverossa ospita principalmente professionisti in trasferta che cercano una sistemazione comoda e confortevole lontano dal trambusto. Parliamo di un pubblico evoluto che richiede confort, qualità e la disponibilità di servizi di connessione veloci e affidabili.

Camilla Lusuardi, responsabile della Residenza Pieverossa

L’esigenza di una connessione Internet ha segnato l’evoluzione dei nostri clienti, che in oltre 14 anni di attività hanno radicalmente cambiato le loro abitudini.

Pieve Rossa ospita principalmente professionisti che cercano comfort, qualità e disponibilità di servizi di connessione veloci e affidabili.

Inizialmente è stata creata una rete Ethernet con 17 punti di accesso distribuiti attraverso la struttura. In un primo periodo il servizio era adeguato alle richieste ma gradualmente la necessità di poter ottimizzare l’utilizzo con dispositivi wireless si è fatta sentire sempre più pressante.

L'accesso alla connettività wireless non copriva interamente la proprietà ed era limitato a determinate aree, con una qualità di connessione che non soddisfaceva le esigenze della clientela.

Una linea ADSL tradizionale era condivisa sulla rete Ethernet a cui erano collegati diversi router. Ciò ha comportato una discontinuità dei servizi collegati e spesso sono sorti conflitti tra le varie stazioni.

Pieverossa si è quindi rivolta a SEIT per trovare una soluzione definitiva e garantire ai propri clienti una connettività di livello Enterprise senza compromessi. Le premesse però non erano le più semplici: da una parte c’era l’esigenza di coprire le parti interne ed esterne di tutta la struttura, dall’altra la presenza di quattro stabili indipendenti e peraltro caratterizzati da pareti particolarmente spesse che certamente non facilitavano una corretta distribuzione del segnale.

Camilla Lusardi

Quando ci siamo rivolti a SEIT la nostra esigenza era di trovare una soluzione ottimale a fronte di un investimento ragionevole. La proposta che abbiamo ricevuto è stata assolutamente in linea con le nostre aspettative.

Silvestro Ascione, responsabile commerciale SEIT

Quando abbiamo preparato la nostra offerta per Pieverossa a fronte di una copertura ottimale dovevamo anche riuscire a ridurre il numero degli access point e cavi e parallelamente essere in grado di ottimizzare la loro potenza.

Engenius si è rivelato il partner più adatto in quanto il suo supporto non si limita ai prodotti ma comprende una famiglia di strumenti in cloud che permettono di semplificare al massimo le fasi di progettazione e amministrazione della rete.

Gli access point al centro dell’offerta di SEIT sono stati gli Engenius EWS550 che, grazie alle loro intrinseche caratteristiche, hanno permesso di ridurre al minimo il numero delle unità utilizzate nell’installazione.

La trasmissione è a 360° e di conseguenza il raggio d’azione è più esteso rispetto ai prodotti che irradiano a 180°. Ascione ha inoltre posto l’accento sulla grande utilità di EZ Master un’applicazione in cloud proprietaria e riservata ai partner Engenius che ha permesso a SEIT di ottimizzare la qualità della copertura della rete WiFi attraverso la regolazione della potenza dei singoli access point.