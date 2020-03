Provinzial Rheinland, backup efficiente Overland-Tandberg NEOxl

Provinzial Rheinland Versicherung AG ottimizza i processi di backup dei dati adottando le versatili librerie di nastri NEO di Overland Tandberg.

In qualità di assicuratore pubblico, la compagnia fa parte del Sparkassenfinanzgruppe e opera nei distretti amministrativi di Dusseldorf, Colonia, Treviri e Coblenza. La Provinzial Rheinland offre una vasta gamma di assicurazioni e servizi, dalle assicurazioni immobiliari e personali alle assicurazioni auto, sanitarie, assicurazioni per spese legali e servizi finanziari.

Oltre 3.000 dipendenti servono oltre 2 milioni di clienti.

Provinzial Rheinland gestisce oltre 200 server con una vasta gamma di sistemi operativi, come per esempio Microsoft Windows 2008R2, Linux e AIX. Ogni giorno, migliaia di transazioni con i clienti sono eseguite tramite differenti applicazioni.

La crescente digitalizzazione sta generando un volume di dati in costante aumento; pertanto, la quantità giornaliera di dati da sottoporre a backup varia tra 5 TByte e 10 TByte. Per garantire la massima protezione dei dati e la business continuity è stato progettato uno schema di backup a due livelli su IBM Spectrum Protect.

Oltre a un backup su disco, che fornisce un rapido ripristino, viene eseguito un ulteriore backup su nastro. La libreria nastro si trova in un secondo datacenter, in modo che sia garantita una separazione spaziale tra backup primario e secondario, al fine di poter affrontare eventuali disastri.

In questa logica, Provinzial Rheinland ha deciso di sostituire l'infrastruttura a nastro esistente, basata su soluzioni LTO-3. In sostituzione è stato installato un sistema NEO Tape Library di Overland Tandberg e il modello NEO 8000e, capace di gestire una capacità complessiva massima di 15 PByte.

Anche una filiale, la Lippische Landesbrandkasse di Detmold, aveva bisogno di una nuova soluzione di backup. In questo caso si è optato per una libreria di nastri NEOxl 80 scalabile, che offre da 80 a 560 slot per cartucce. Questa libreria non è utilizzata solo per il backup dei dati, ma anche per archiviare i dati aziendali rilevanti.

Con l'introduzione delle librerie a nastro NEO di Overland Tandberg, LTO-3 è stato contemporaneamente aggiornato alla tecnologia a nastro LTO-6. Ciò ha consentito di ridimensionare significativamente la finestra di backup. Inoltre, la capacità molto più elevata dei nastri LTO-6 ha consentito di risparmiare metà dell'impronta richiesta, con conseguente riduzione immediata dei costi. Con le librerie di nastri NEO, Provinzial Rheinland ha investito in una tecnologia orientata al futuro che soddisfa già oggi, i requisiti di domani.