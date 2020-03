Paessler rivoluziona l'IoT con PRTG Node-RED-Connector

All’Embedded World di Norimberga, Paessler ha presentato in anteprima Node-RED-Connector che permette a PRTG di fornire un monitoraggio degli ambienti IIoT e IoT. Sviluppato dal team Emerging Technology Services di IBM, Node-RED, è uno tool di programmazione visuale flow-based, con interfaccia web, per il collegamento di dispositivi hardware IoT e IIoT, API e servizi online. Dal 2016, Node-RED è diventato un progetto open source.

PRTG Node-RED Connector è disponibile in versione BETA e permette a tutti i professionisti responsabili degli ambienti di produzione, IIoT o IoT di integrare i propri dispositivi e processi all’interno del software PRTG Network Monitor. Node-RED-Connector consente agli utenti di inviare automaticamente le informazioni raccolte al software PRTG Network Monitor per poter monitorare le proprie infrastrutture IoT e IIoT e riunire i risultati nel monitoraggio dell’infrastruttura IT, laddove richiesto.

Helmut Binder, Ceo di Paessler

Il lancio di PRTG Node-RED-Connector rappresenta un passo importante nell’evoluzione del nostro prodotto PRTG e rientra perfettamente nella nostra strategia volta a diventare uno dei principali player nell’area dello sviluppo IoT. Abilitando PRTG al monitoraggio dell’IoT introduciamo una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’IoT e dell’IIoT: una soluzione di monitoraggio IT matura e consolidata con oltre 20 anni di esperienza, che innalza il livello degli ambienti di monitoraggio IoT. Siamo ansiosi di conoscere quali nuovi scenari di monitoraggio verranno aggiunti dai clienti PRTG nuovi ed esistenti, con l’utilizzo delle numerose possibilità offerte da Node-RED.

Node-RED è in grado di eseguire un’elaborazione preliminare dei dati raccolti e fornisce agli utenti un’analisi completa, permettendo al contempo di inoltrare questi dati al programma PRTG utilizzando il nuovo Node-RED-Connector, senza coding, semplicemente sulla base dell’interfaccia Node-RED intuitiva. PRTG è tra le soluzioni di monitoraggio IT più diffuse e affermate e permette agli utenti di definire soglie e livelli di escalation per alert, creare dashboard e mappe con funzioni “drag & drop” e pubblicare report con i dati di monitoraggio. I dati vengono archiviati nell’intervallo di monitoraggio originale affinché sia possibile creare report storici basati su valori reali non aggregati.

Il software Node-RED permette agli utenti di selezionare e trascinare i nodi, collegarli tra loro e integrarli nel software PRTG Network Monitor. È dotato di un’interfaccia intuitiva che permette anche a chi non possiede competenze di programmazione di creare un’applicazione funzionante in pochi clic.

Tra i vantaggi di Node-RED:

Riduzione dei tempi necessari per creare un’applicazione completamente funzionante e limita i costi. È accessibile a un’ampia base di utenti, compresi quelli senza competenze di coding e sviluppatori che vogliono risparmiare tempo. L’ambiente di sviluppo visuale del software aiuta gli utenti a visualizzare facilmente la propria applicazione e comprenderne la logica. Connessione semplice e diretta dei protocolli di comunicazione specifici IoT e IIoT al software PRTG.

Tra i vantaggi di PRTG: