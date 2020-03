Arrow Electronics e Gigamon, una partnership per le imprese

Partita la collaborazione tra Arrow Electronics e Gigamon per fornire soluzioni all’avanguardia alle imprese che hanno come obiettivo principale l’innovazione.

Marco Romagnoli, Senior Regional Sales Director, Gigamon Italia

Le nostre soluzioni di traffic visibility si inseriscono tra la rete e i tool di sicurezza dell’azienda, per garantire da un lato l’accesso pervasivo ai dati e dall’altro l’utilizzo ottimizzato di strumenti di monitoraggio, minimizzando il gap tra quello che vorremmo vedere e quello che effettivamente riusciamo a vedere. E’ un piacere lavorare in Italia con il team di Arrow, potendo contare su persone sempre proattive e orientate all’innovazione, per stimolare adeguatamente i dealer e saper cogliere, insieme, le nuove opportunità di crescita.

Michele Puccio, Italy Sales Director di Arrow Enteprise Computing Solutions

Le soluzioni Gigamon integrano e visualizzano il traffico che fluisce attraverso network fisici, virtuali e cloud, sfruttando filtri che regolano il traffico in maniera altamente performante. Sono prodotti orientati principalmente agli ambienti enterprise, in grado di supportare i team IT nelle attività di monitoring e provisioning delle infrastrutture complesse di oggi, riuscendo a rispondere alla domanda di nuovi servizi. Tra i nostri clienti contiamo aziende che operano in settori verticali quali Finance, Pubblica Amministrazione e le maggiori compagnie di telecomunicazione, garantendo servizi che assicurano piena visibilità e approccio ottimizzato alla rete, benefici che solo le soluzioni Gigamon sono in grado di offrire.

Gigamon utilizza l’architettura intelligente Gigamon Visibility Fabric per semplificare la gestione delle reti sempre più complesse, assicurando soluzioni di network e analytics per applicazioni e servizi digitali basati su infrastrutture fisiche, virtuali e cloud. La tecnologia Gigamon offre a infrastructure architect, manager e operatori di rete e sicurezza, la piena visibilità e il controllo pervasivo del traffico senza interferire con le performance e la stabilità della produttività della rete.

Arrow, grazie alla valida collaborazione con Gigamon avviata in Italia, fornisce ai clienti del canale un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto, per rispondere alle imprese che hanno esigenza di accedere alla propria rete in modo sicuro, ottenendo la perfetta network visibility e dettagliando ogni singola variazione del traffico. Arrow assicura ai clienti un'ampia gamma di servizi a valore aggiunto per supportarli e ampliare il proprio portfolio di servizi, tra cui: competenze pre e post-vendita, team specifico per le offerte economiche, consulenza marketing per eventi e iniziative di lead generation, account manager dedicato, gestione di POC e webinar personalizzati per partner e utenti finali e altro ancora.