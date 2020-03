Docebo, dal social learning fino al Discover, Coach & Share

Leader nell’e-learning e nel social learnig, Docebo rinnova il modulo Coach & Share, che per una miglior condivisione da ora diventa Discover, Coach & Share. Discover, Coach & Share unisce social learning e content curation in un’unica soluzione progettata per offrire agli utenti una learning experience senza eguali. Inoltre stimola la naturale curiosità delle persone, permettendo loro di trovare e accedere alle informazioni più rilevanti, di apprendere nuove conoscenze, di condividere i propri insight e di applicarli direttamente nel flusso quotidiano di lavoro.

Docebo Discover, Coach & Share permette di condividere facilmente le conoscenze informali all’interno dell’organizzazione. Gli utenti possono interagire con i propri colleghi direttamente nella piattaforma eLearning Docebo, scoprendo e condividendo anche le informazioni provenienti da fonti esterne.

Claudio Erba, Fondatore e CEO di Docebo

È una fase davvero entusiasmante per il nostro prodotto, per la nostra azienda e per i nostri clienti; una pietra miliare nello sviluppo dei nostri prodotti e un ulteriore passo avanti nell’innovazione continua delle tecnologie formative.

Nel 2019, Docebo ha aggiunto Discover al modulo Coach & Share, lo strumento di social learning della piattaforma Docebo. Discover permette agli utenti di svolgere un ruolo proattivo nella loro esperienza formativa, chiedendo loro quali sono le competenze che desiderano sviluppare e il loro livello di preparazione. La piattaforma supporta il coinvolgimento e la crescita personale attraverso un flusso di contenuti selezionati da fonti esterne, provenienti da tutto il web. Gli utenti possono condividere con facilità i contenuti che scoprono sia all’interno della piattaforma che su altri canali, invitando gli altri colleghi a guardarli.

Docebo ha nominato Senior VP of Products and Services, Andrea Lorenzon. Lorenzon porta in Docebo ben 19 anni di esperienza nel settore delle tecnologie formative e dell’HCM, maturata presso Intelladon, Tribridge e DXC Technology in Europa e Nord America.