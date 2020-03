EnGenius, gli switch Multi-Gig per una rete più veloce

EnGenius amplia la gamma di dispositivi per il networking efficiente, introducendo la famiglia di switch Multi-Gig, pensati per beneficiare di maggiori performance di rete.

Gli switch Cloud ECS2512FP & ECS2512 faranno da apripista ai futuri modelli che saranno rilasciati nel 2020, per soddisfare la crescente domanda di nuove tecnologie in ambienti medio-grandi.

Parliamo di switch L2+, che forniranno funzionalità di classe enterprise per i professionisti IT interessati a utilizzare una soluzione che semplifica la configurazione e il monitoraggio della rete. Con la gestione avanzata, il nuovo switch EnGenius migliora le prestazioni della rete e garantisce la tranquillità così che le aziende possano spendere meno risorse per la gestione della rete.

Questi device Multi-Gigabit sono dotati di otto porte da 2,5 gigabit che rilevano automaticamente la velocità necessaria al dispositivo finale. Entrambi supportano la capacità di commutazione di 120 Gbps, con ECS2512FP che supporta uno degli standard PoE più recenti, 802.3bt per la crescente domanda di dispositivi più potenti come gli access point wireless Wi-Fi 6, i controller AV, le telecamere PTZ, la segnaletica digitale e l'illuminazione.

I nuovi switch Multi-gig sono inoltre dotati di quattro slot SFP + da 10 Gbps che estendono la connettività tramite fibra per uplink, ridondanza e failover. Gli switch più recenti di EnGenius utilizzano le funzionalità del cloud EnGenius e includono – senza abbonamento - importanti funzioni come: metriche di sistema in tempo reale, analisi approfondite, risoluzione dei problemi di rete e visualizzazione avanzata per la vista topologica della rete con i dispositivi e le relazioni tra questi.

I principali vantaggi degli Switch Multi-Gig di EnGenius includono:





Porte 2.5G per servire dispositivi ad alta larghezza di banda come gli access point Wi-Fi 6; Porte fibra 10G per collegare più switch o switch in differenti edifici a grandi distanze e con velocità estreme; L2+ (Funzioni e caratteristiche L3); 240 Watt di budget PoE totale per l'alimentazione dei dispositivi PoE; Il cloud riesce a ridurre i tempi di amministrazione tramite la gestione remota; Autenticazione client basata su Port con VLAN e protezione dinamica tramite server RADIUS; Dare priorità al traffico VoIP e video conforme, garantendone la consegna immediata; Modalità di gestione multipla (ibrida): funzionante sia in modalità standalone o gestita da ezMaster (software di gestione della rete) o con EnGenius Cloud. Questo permette di gestire due soluzioni con un unico prodotto, dando un vantaggio in più all’installatore; Nuovo standard 802.3bt (60W) / PoE ++ su tutte le porte. L’aumento dei watt per porta fino a 100W consente di soddisfare la crescente necessità di maggiore corrente degli Access Point che devono erogare sempre più velocità per raggiungere le migliori performance possibili.