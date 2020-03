Techedge amplia la propria offerta e si allea con Talentia

Techedge ha presentato la nuova partnership con Talentia Software per affrontare e abilitare i nuovi processi di Digital Transformation delle imprese in Italia. Techedge è un fornitore a livello globale di system integration, digital solutions e advisory per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale sulle aziende clienti. Talentia Software è un’azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni.

Grazie alla completezza e flessibilità della piattaforma, che può essere sfruttata in SaaS, ospitata in Cloud (Hosting) o on-premise, Talentia è la scelta preferita per le aziende di diverse dimensioni operanti in tutti i settori industriali.

Techedge supporta le imprese introducendo innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle in realtà. Sfruttando le migliori tecnologie Techedge aiuta i propri clienti ad innovare in modo rapido e incrementale, offrendo servizi e soluzioni che nascono dalla capacità di coniugare consulenza di processo, competenza tecnologica, advisory digitale e passione. Il valore che Techedge porta al mercato nasce infatti dalla combinazione unica tra visione di business pragmatica ed eccellente capacità di delivery. Un approccio che si basa su fiducia, obiettivi condivisi e relazioni costruttive: per questo i clienti considerano Techedge un partner di fiducia.

Nell’era degli ecosistemi di business, un fornitore di soluzioni digitali deve poter creare valore per un network esteso, fatto dai propri clienti diretti ma anche dai suoi dipendenti, fornitori e clienti indiretti (esempio nel B2B2C). Questa è la ragione per cui la qualità dei processi legati alla gestione del capitale umano e alle performance finanziarie sono ancora più cruciali per il successo di un’azienda.

Marco Cambi, Partner & Practice Director in Techedge

La partnership con Talentia rappresenta un’opportunità importante per ampliare il portfolio della nostra offerta facendo leva sulle importanti competenze HCM già presenti nella nostra Practice. Oltre alla affidabilità delle soluzioni, ritroviamo in Talentia caratteristiche di agilità e flessibilità che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare e che ci permettono di soddisfare esigenze specifiche dei clienti senza aggiungere complessità.

Francesco Rutigliani, Partner & Practice Director in Techedge

Abbiamo identificato in Talentia CPM il software ideale per le piccole e medie aziende che hanno necessità di gestire progetti di corporate performance management in maniera snella e veloce, sfruttando soluzioni di consolidato ITA gaap e IFRS pre customizzate, oltre che su modelli di budget facilmente adattabili alle esigenze dell’azienda.