Protezione a 360°, WatchGuard si compra Panda Security

Con una mossa di mercato dal peso strategico altamente rilevante, WatchGuard Technologies acquisisce Panda Security e amplia la vision “Simplified Security”.

La fusione dell’expertise delle due società permetterà una gestione centralizzata di funzionalità avanzate di rilevamento e risposta alle minacce, adottando AI, profilazione e correlazione eventi.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di closing, comprese le approvazioni normative, e dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2020. WatchGuard è stata rappresentata nella transazione da Paul Hastings LLP e Cuatrecasas Gonçalves Pereira LLP.

Una volta completata l'integrazione, la community congiunta di clienti e partner trarrà vantaggio da una potente piattaforma di sicurezza che collega la rete e il perimetro degli utenti, promuovendo quella combinazione di funzionalità di sicurezza innovative e packaging semplificato, capacità di deployment e gestione semplificata, per le quali entrambe le aziende sono conosciute oggi.

Ad oggi, WatchGuard propone, in un’unica offerta integrata, una serie completa di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, tra cui GAV, IPS, VPN, sandboxing e rilevamento avanzato delle minacce, correlazione e risposta. Con il suo attuale team di leadership, WatchGuard ha continuato a mantenere la sua ‘vision’ volta a fornire un portafoglio di sicurezza completo, con prodotti e servizi che proteggano gli utenti sia all'interno che oltre il perimetro della rete, comprese le soluzioni per il Wi-Fi sicuro, per l’autenticazione multi-fattore e, più recentemente, i servizi di sicurezza incentrati sull'utente. L'acquisizione di Panda Security va ad alimentare questa vision ed espande il portafoglio dell'azienda di prodotti e servizi di rilevamento e risposta alle minacce incentrati sull'utente.

Prakash Panjwani, CEO di WatchGuard

Le aziende oggi affrontano un panorama delle minacce sempre più sofisticato e in evoluzione, la mancanza di un numero sufficiente di professionisti formati sulla sicurezza informatica e un perimetro che si presenta sempre più permeabile. Di conseguenza, la sicurezza della rete, la protezione avanzata degli endpoint, l'autenticazione a più fattori, il networking sicuro e le funzionalità di rilevamento e risposta alle minacce sono costantemente classificate come aree di investimento di massima sicurezza dai decision-maker dell’IT e dai fornitori di soluzioni IT. Unendo le due aziende, consentiamo ai nostri clienti e partner attuali e futuri di consolidare i loro servizi di sicurezza fondamentali sotto un unico marchio, supportati dall'innovazione e dalla qualità che è una parte fondamentale del DNA di entrambe le società.

… Nel breve termine, l'acquisizione di Panda Security rende accessibili alla nostra base clienti il rilevamento e la risposta degli endpoint migliori della categoria, la ricerca delle minacce, l'antivirus per gli endpoint, la sicurezza della posta elettronica, le patch e la conformità e la crittografia dei dati, tutto questo tramite un vendor affidabile e il loro fornitore di soluzioni IT di fiducia. Nel lungo termine, i nostri clienti e partner godranno di ulteriori vantaggi derivanti da queste soluzioni strettamente integrate con l'offerta principale di WatchGuard.