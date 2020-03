Ogury Italia: arriva l’Account Director Francesca Fernandes

Ogury Italia prosegue nella sua crescita, la più importante in Europa. Per questo ha deciso di rafforzare il team con la nuova Account Director Francesca Fernandes. A lei il compito di coordinare e gestire i principali centri media e clienti diretti presenti sul territorio romano e del Centro-Sud.

L’Italia infatti rappresenta un mercato chiave ormai consolidato per la società creatrice della prima soluzione di advertising alimentata dalla scelta dell’utente. Dal 2015 – anno dell’apertura degli uffici Milano e Roma – Ogury continua infatti la sua straordinaria crescita nel Paese, segnando un aumento del fatturato del 228%, con un tasso di sviluppo annuale medio del 70, che ha reso l’Italia il secondo mercato in termini di fatturato e, a livello globale, il terzo più performante dopo Stati Uniti e Francia.

Francesca Lerario, Managing Director di Ogury Italia

Siamo entusiasti di avere Francesca nella nostra squadra. In Italia, Ogury ha raggiunto importanti traguardi grazie al lavoro congiunto del team di Milano e Roma. Siamo certi che il suo contributo sarà decisivo nel consolidamento e sviluppo di canali nuovi ed esistenti. Ogury punta a guidare l’advertising da un approccio “data-driven” ad una cultura “choice first” che mette al primo posto la scelta dell’utente. Per raggiungere questo ambizioso traguardo abbiamo bisogno delle migliori risorse e crediamo che Francesca sia una di queste.

Francesca Fernandes, Account Director di Ogury Italia

Sono felice di essere stata scelta per ricoprire un ruolo così strategicamente importante. Ogury è una realtà all’avanguardia che sta reinventando il settore in chiave etica e trasparente. Sono orgogliosa di fare parte di questo progetto tanto ambizioso quanto sfidante.

Francesca Fernandes vanta un’esperienza quasi decennale nel settore del marketing digitale, acquisita grazie a incarichi di crescente responsabilità ricoperti in prestigiose realtà internazionali. Prima di approdare in Ogury, ha ricoperto il ruolo di Digital Account Director in Zenith, seguendo diversi clienti in ambito istituzionale e player del settore automotive. Dal 2010 al 2014 è stata Digital Media Manager in Mindshare.