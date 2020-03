Zyxel porta la LAN 10G ai target prosumer e small office

Zyxel Networks presenta i nuovi switch multi-gigabit Web Managed XGS1210-12 e Unmanaged XGS1010-12 pensati per offrire velocità di rete ai target domestico e So.Ho. Grazie al nuovo portfolio di prodotti multi-gigabit sarà possibile eliminare i colli di bottiglia della velocità di rete nelle reti domestiche e dei piccoli uffici.

I nuovi switch per gigabit a 12 porte Web Managed XGS1210-12 e Unmanaged XGS1010-12 sono progettati per prosumer e creativi che operano in ambienti domestici e So.Ho., i quali richiedono velocità di rete elevatissime per applicazioni ad alta intensità di banda come la progettazione grafica, la produzione/lo streaming video e l'animazione, o per il trasferimento di file di grandi dimensioni su server, NAS o altri dispositivi. Le velocità delle porte fino a 10 Gbps supportano tutte le capacità di trasmissione dati dei dispositivi WiFi 6 di nuova generazione ed eliminano i colli di bottiglia di connessione tra i dispositivi wireless e reti cablate.

Bill Su, AVP della Smart Living Business Unit di Zyxel

Man mano che le applicazioni utilizzate dai prosumer diventano più complesse e avanzate, vanno a sovraccaricare le infrastrutture di rete in ambienti domestici e SOHO e causano colli di bottiglia dovuti all’elevato traffico in infrastrutture di classe gigabit che una volta non presentavano tali problemi. I nostri nuovi switch da 10G gestiti e non gestiti, combinati con le nuove schede di rete 10G PCIe, rendono veloce, facile e conveniente la migrazione della rete esistente a velocità di 10G. Eliminando i colli di bottiglia della velocità della rete, la produttività e l'affidabilità della rete aumentano notevolmente. Con l'aumento dell'adozione della tecnologia WiFi 6, l'aggiornamento della rete per fornire prestazioni multi-gigabit diventerà fondamentale per supportare le velocità fornite dalla nuova tecnologia wireless.

Le caratteristiche e i vantaggi: