Attività a valore aggiunto, la prospettiva di InfomarketingX

Covid-19 e smart working: Mik Cosentino e InfomarketingX mettono a disposizione oltre 20 ore di video lezioni per formare e informare in materia di impresa 2.0.

Il futuro del lavoro comincerà ad avere caratteristiche inedite. L’adozione di robotica e AI porterà all’estinzione delle attività a basso valore aggiunto, le professioni saranno determinate dalla creatività individuale e, soprattutto, sempre meno legate a spazio e tempo e sempre più svolte da remoto.

Si abilita così un concetto, quello di smart working, fino ad oggi rimasto parzialmente inespresso. Questa terminologia è entrata a far parte del vocabolario delle imprese italiane soltanto di recente, a causa dei riordinamenti imposti dall’espansione Coronavirus.

Un mutamento che ha visto alcuni imprenditori italiani molto attivi e lungimiranti in questa direzione già prima dell’emergenza sanitaria, convincendoli a digitalizzare interamente il proprio business.

Uno degli esempi che più ha fatto parlare di sé è quello di Mik Cosentino, ex stella del nuoto italiano che in seguito ad un infortunio ha dovuto reinventare sé stesso e la propria professione.

La scelta del web gli è da subito sembrata la più naturale, e a ragion veduta: il suo brand InfomarketingX vale oggi svariati milioni di euro, un caso studio che ha attirato l’attenzione di tutti i più importanti media nazionali.

Autore del bestseller Mondadori “La bibbia dell’Infobusiness”, Cosentino ha deciso di fronteggiare questo momento così delicato mettendo a disposizione gratuitamente, fino al 20 marzo, la versione free trial del programma di punta di InfomarketingX.

Attività e corsi consentiranno alle persone costrette in casa l’apprendimento a distanza delle basi di un nuovo modo di fare impresa, che in futuro potrebbe essere non soltanto funzionale ma anche necessario, come dimostra l’emergenza in atto.