Ericsson e Samsung, gestione automatica di abbonamenti eSIM

Ericsson svela una soluzione server per attivare abbonamenti eSIM in modalità on-device su smartphone, partendo dai modelli Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip.

Tale piattaforma permette ai consumatori di attivare e gestire con pochi click da remoto il proprio smartphone dotato di eSIM. Insieme alla soluzione eSIM Ericsson, lanciata a gennaio 2020, gli operatori possono migliorare la digital experience dei propri clienti attraverso la gestione completamente automatica degli abbonamenti eSIM.

L’esclusiva soluzione eSIM di Ericsson è composta dall’Ericsson Secure Entitlement Server e dall’Ericsson eSIM Manager (server SM-DP+, Subscription Management Data Provisioning). Ericsson Secure Entitlement Server consente l’attivazione dell’abbonamento eSIM on-device su smartphone senza utilizzare codici QR, mentre Ericsson eSIM Manager fornisce l’orchestrazione completamente automatizzata del dispositivo e dell’abbonamento. La soluzione è interoperabile con smartphone e altri dispositivi.

Monica Zethzon, Head of Solution Area Communication Services di Ericsson

Insieme a Samsung, stiamo introducendo una soluzione unica e semplice per attivare abbonamenti on-device direttamente su smartphone. Questa assoluta novità per il settore, basata su Ericsson Secure Entitlement Server e su Ericsson eSIM Manager, è verificata su Samsung Galaxy S20 e Galaxy Z Flip. Questo offre ai consumatori un’esperienza digitale di livello superiore e genera nuove opportunità di business e risparmi sui costi operativi per i nostri clienti.

La sostituzione delle schede SIM fisiche con SIM virtuali nei dispositivi mobili sta provocando un cambiamento importante nel settore delle telecomunicazioni. Con le eSIM, i consumatori potranno gestire nuovi abbonamenti - o trasferire quelli esistenti - su dispositivi abilitati con eSIM in pochi secondi, senza doversi recare in un punto vendita fisico. Si prevede che il numero di dispositivi eSIM aumenterà rapidamente, raggiungendo miliardi di utenti nei prossimi anni.

Un recente report dell’Ericsson ConsumerLab rivela una forte domanda per servizi eSIM da parte dei consumatori, con il 94% degli intervistati disposto a pagare un costo extra per connettere più dispositivi all’attuale piano di abbonamento, mentre l’86% è interessato a sperimentare offerte di tipo “try and buy”.