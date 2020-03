VMware, prodotti e servizi per modernizzare App e infrastrutture

VMware potenzia il proprio portfolio di soluzioni e servizi strutturati per aiutare i clienti a modernizzare le proprie applicazioni e infrastrutture.

Le applicazioni sono oggi fondamentali per una trasformazione digitale di successo, perché consentono alle aziende di offrire esperienze digitali personalizzate ai loro clienti. Per far fruttare appieno gli investimenti in applicazioni moderne, le aziende devono contemporaneamente modernizzare le proprie infrastrutture.

Il nuovo portafoglio VMware Tanzu nasce per gestire le applicazioni moderne e VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu, la piattaforma cloud ibrida automatizzata e chiavi in mano che ora supporta sia le applicazioni tradizionali basate su macchine virtuali che quelle basate su container.

I nuovi servizi VMware Cloud Foundation Services utilizzano Tanzu Kubernetes Grid e VMware vSphere 7, pensato per guidare la produttività degli sviluppatori.

VMware Tanzu: il portfolio per la modernizzazione delle applicazioni

VMware Tanzu è un portafoglio di prodotti e servizi che consentono alle aziende di fornire più velocemente un software migliore. I clienti possono utilizzare la suite per automatizzare il moderno ciclo di vita delle applicazioni, eseguire Kubernetes nei cloud e unificare e ottimizzare le operazioni multi-cloud.

• VMware Tanzu Kubernetes Grid – Tanzu Kubernetes Grid è un runtime Kubernetes che aiuta i clienti a installare ed eseguire un ambiente Kubernetes multi-cluster sull'infrastruttura scelta. È progettato per far funzionare Kubernetes in modo coerente in qualsiasi ambiente, compresi i data center, gli hyperscaler, i service provider, e l’edge. Include le tecnologie open source standard del settore necessarie per supportare un ambiente Kubernetes neutro rispetto al cloud ed è completamente supportato da VMware.

• VMware Tanzu Mission Control – Presentato in anteprima ad agosto 2019, Tanzu Mission Control è una piattaforma di gestione centralizzata per il funzionamento e la sicurezza costante dell'infrastruttura Kubernetes e delle applicazioni moderne su più team e cloud. Fornisce un unico punto di controllo per una gestione coerente tra gli ambienti e una maggiore sicurezza e governance. Gli sviluppatori hanno accesso self-service alle risorse in modo da poter inserire il codice in produzione più velocemente.

• VMware Tanzu Application Catalog – Ora disponibile, Tanzu Application Catalog offre una selezione personalizzabile di software open source dal catalogo Bitnami che viene verificato, testato e mantenuto per l'uso in ambienti di produzione. Il servizio offre agli sviluppatori la produttività e l'agilità di applicazioni e componenti preconfezionati, consentendo agli operatori di soddisfare i rigorosi requisiti di sicurezza e trasparenza dell'IT aziendale. Questo servizio è stato presentato in anteprima come Project Galleon nell'agosto 2019.

Dopo la chiusura dell'acquisizione Pivotal nel dicembre 2019, VMware si è mossa rapidamente per integrare il team, la tecnologia e i prodotti di Pivotal. Questo include il rebranding VMware Pivotal Application Service (PAS), creato per gli sviluppatori al fine di aumentare la velocità delle funzionalità e i team operativi per fornire un uptime world-class al Tanzu Application Service.

Inoltre, VMware ha ribrandizzato Wavefront by VMware che ora si chiama Tanzu Observability by Wavefront e ha allineato NSX Service Mesh con il portfolio dandogli il nome di Tanzu Service Mesh, built on VMware NSX. Queste aggiunte al portafoglio aiuteranno le aziende a incrementare ulteriormente la velocità degli sviluppatori e a osservare e monitorare le applicazioni in esecuzione in ambienti multi-cloud, compresi gli ambienti basati su Kubernetes, e a semplificare il modo in cui collegano, monitorano e mettono in sicurezza i microservizi.

VMware Cloud Foundation 4: infrastruttura Hybrid Cloud per le applicazioni moderne

Presentata oggi, VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu fornirà un'infrastruttura cloud ibrida con una gestione coerente sia per applicazioni basate su macchine virtuali che su container, offrendo al contempo sicurezza intrinseca e gestione del ciclo di vita attraverso risorse di calcolo, storage e rete definite dal software.

• VMware vSphere 7: recentemente riarchitettato con Kubernetes, VMware vSphere è ora ottimizzato per eseguire sia i moderni carichi di lavoro basati su container che quelli tradizionali basati su macchine virtuali. Inizialmente, vSphere 7 con Kubernetes sarà disponibile esclusivamente tramite VMware Cloud Foundation 4.

• VMware vSAN 7: fornisce la virtualizzazione dello storage, compresi i File Service e il Cloud Native Storage per le applicazioni moderne.

• VMware vRealize 8.1: fornisce self-driving operations e moderne capacità di automazione dell'infrastruttura per carichi di lavoro e applicazioni virtualizzate basati su cloud e containerizzati.

• VMware NSX-T: fornisce servizi di rete e di sicurezza completi che collegano e proteggono le macchine virtuali e i container.

VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu introduce anche i VMware Cloud Foundation Services, l’integrazione con Kubernetes e API RESTful per consentire alle organizzazioni di guidare l'accesso API a tutti i servizi principali.

• Tanzu Runtime Services: forniranno servizi di sviluppo Kubernetes core, inclusa una distribuzione aggiornata della Tanzu Kubernetes Grid.

• Servizi infrastrutturali ibridi: alimentati dal nuovo VMware vSphere 7, questi servizi potenziati forniranno l'accesso completo alle API di Kubernetes e alle API di automazione dell'infrastruttura come codice fornite da vRealize Automation per coprire il mondo delle applicazioni basate su macchine virtuali e delle applicazioni native cloud distribuite con container.

VMware vSphere 7: servizi essenziali per il cloud ibrido moderno

Oggi VMware ha anche introdotto VMware vSphere 7, la più grande evoluzione di vSphere degli ultimi dieci anni. VMware vSphere 7 è stato presentato in anteprima nell'agosto del 2019 come Project Pacific, e si è concentrato sulla re-architettura di vSphere in una piattaforma aperta che utilizza le API di Kubernetes per fornire un'esperienza cloud-like a sviluppatori e operatori.

• Aumentare la produttività: gli sviluppatori beneficeranno dell'accesso self-service all'infrastruttura e di ulteriori capacità di produttività che riducono il tempo necessario per la gestione dell'infrastruttura. Tanzu Kubernetes Grid è integrato in vSphere 7 con Kubernetes come parte di VMware Cloud Foundation 4 per fornire i cluster Kubernetes come servizio agli sviluppatori.

• Raggiungere operations agili: i team operations IT beneficeranno di una nuova gestione incentrata sulle applicazioni, di funzionalità di gestione del ciclo di vita semplificate e di una piattaforma unificata per operations coerenti tra cloud, data center e ambienti edge.

• Accelerare l'innovazione: tutte le applicazioni aziendali beneficeranno dei progressi di VMware vSphere 7 per accelerare l'innovazione. Le applicazioni saranno in grado di sfruttare ulteriormente l'hardware delle GPU per accelerare le prestazioni delle applicazioni AI / ML usando pool elastici di risorse GPU. Inoltre, i clienti saranno in grado di migliorare le prestazioni delle applicazioni sensibili alla latenza usando DRS migliorato, vMotion migliorato e supporto incrementato per le capacità di memoria persistente (PMEM).