Sophos è stata acquisita dalla private equity Thoma Bravo

Il 100% di Sophos è stato acquisito dalla società di private equity nei servizi software e tecnologia Thoma Bravo. L'offerta era stata annunciata lo scorso ottobre. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Sophos ricevono 7,40 dollari per azione. Il prezzo per azione rappresenta una plusvalenza pari al 168% rispetto alla quotazione in occasione dell’IPO risalente a giugno 2015. Gli azionisti hanno votato per approvare l'operazione il 3 dicembre 2019. Con il completamento dell'acquisizione, le azioni Sophos hanno cessato di essere quotate alla Borsa di Londra.

Sophos collabora con oltre 53.000 rivenditori e fornitori di servizi IT per proteggere più di 420.000 realtà e 100 milioni di utenti dalle minacce informatiche più avanzate. Il suo portafoglio prodotti completo è facilmente gestibile attraverso Sophos Central, un'unica piattaforma di gestione integrata basata sul cloud, in cui le soluzioni collaborano per la condivisione delle informazioni in tempo reale e la risposta alle minacce con l'esclusivo approccio di sicurezza sincronizzata di Sophos. I servizi Sophos Managed Threat Response forniscono un ulteriore team di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la ricerca, il rilevamento e la risposta alle minacce che si estendono su endpoint e firewall.



Kris Hagerman, Ceo di Sophos

Sophos è entusiasta di lavorare con Thoma Bravo proprio nel momento in cui prende il via il nostro prossimo capitolo di crescita e successo. Continueremo a perseguire la nostra missione, fornendo la tecnologia per la sicurezza informatica di ultima generazione più efficace al mondo. Il nostro cammino verso la posizione di leader di sicurezza informatica di ultima generazione continua a progredire rapidamente: nell'ultimo trimestre, il nostro portafoglio di prodotti next-gen ha rappresentato oltre il 60% del nostro intero business, ed è cresciuto del 44% su base annua. Inoltre di recente abbiamo lanciato la nostra tecnologia per la sicurezza di rete più significativa di sempre, Sophos XG Firewall con architettura Xstream. Con Thoma Bravo come partner, siamo convinti di poter accelerare ulteriormente i nostri progressi , con notevoli vantaggi per i nostri clienti, i nostri partner e la nostra azienda nel suo complesso.